Andreea Morega, înmormântată mâine în satul natal, la Padeș!

Tânăra gorjeancă omorâtă cu zeci de lovituri de cuțit, la Timișoara, la sfârșitul săptămânii trecute, își va dormi somnul de veci în cimitirul din satul natal – Padeș.

Ea a fost adusă luni spre seară la casa părintească, după un drum extrem de lung și de greoi făcut de părinții săi, care au fost nevoiți să meargă la morga din Timișoara pentru a ridica trupul neînsuflețit al singurului lor copil. Aici, zeci de colegi de la Facultatea de Medicină au ținut un moment de reculegere pentru cea care i-a părăsit mult prea devreme, cu toții având doar cuvinte de laudă pentru Andreea. Apoi a urmat lungul drum spre casă și lungile ore de așteptare ale localnicilor care au vrut să fie alături de familia îndurerată. Oamenii s-au strâns în preajma casei familiei fetei încă din jurul prânzului și, în ciuda vântului care a suflat cu putere, au rămas aici până spre seară, când a ajuns și coloana de mașini care a adus-o pe Andreea acasă. Un echipaj al Poliției a deschis coloana de mașini, un puhoi de oameni apărând în acele momente de nicăieri.

Practic, tot Padeșul a ieșit din case și a pornit spre locuința familiei fetei, curtea gospodăriei devenind neîncăpătoare. „Vestea asta a căzut ca un trăznet pentru familie și pentru noi, pentru tot satul. Eu stau în partea cealaltă a satului, dar o știam pe fată, era cuminte și învăța foarte bine. Am rămas fără cuvinte când am aflat ce s-a putut întâmpla. El student la medicină și la teologie să facă așa ceva? Nu mi-a venit să cred. Amândoi se pregăteau să devină medici ca să ajute oameni, iar acum a venit treaba asta. E mare păcat. Și a mai și lovit-o cu cuțitul de nu știu câte ori. Măcar dacă ar fi lăsat-o întreagă, nu să bage de atâtea ori cuțitul în ea. Nici nu-mi dau seama cum de mai pot trăi părinții ei. De asta am venit atâția oameni aici, ca să le fim alături”, a explicat o localnică.

Nimeni nu a putut înțelege cum a fost posibilă o astfel de nenorocire, tânărul din Caraș care a comis crima fiind blamat de toți cei care au cunoscut-o pe Andreea sau au aflat de moartea cumplită a acesteia. „Era o fată deosebită, frumoasă și cuminte, iar el, student la medicină, trebuia să învețe să vindece oameni, nu să le ia viața și în felul acesta. Nu înțeleg cum poți să te duci și să omori pe cineva. Nu te mai înțelegi unul cu celălalt sau nu te mai acceptă, du-te și caută că e lumea plină de fete și băieți, dar nu lua viața cuiva și mai ales în halul acesta. Andreea a fost o fată cu care ne mândream toți, de abia așteptam să o vedem doctoriță și acum să moară așa. E o nenorocire fără seamăn. Toată comuna o plânge pentru că a fost un copil bun, o fată cuminte și deșteaptă”, a spus o altă localnică. O alta a povestit cum a văzut-o pe Andreea plecând ultima dată de acasă spre Timișoara. Obișnuia să vină la Padeș din două în două săptămâni, iar vinerea trecută nu a răspuns nici la telefon, nici la mesajele tatălui care și-a dat seama că s-a întâmplat ceva rău. Acum vecina Andreei spune că la despărțirea de părinți i-a strâns în brațe mai cu dor ca niciodată, presimțind parcă faptul că avea să fie ultima dată. „Când a plecat ultima dată spre Timișoara și-a luat la revedere de la părinți și parcă nu se mai dezlipea nici de mamă, nici de tată. Parcă presimțea ea ceva. Așa îi pupa și îi lua în brațe că mă trec fiorii când îmi aduc aminte. Nu cred că mai există un alt copil ca fata asta. Cred că avem legi prea blânde în țara asta cu criminalii, cu drogații, ar trebui pedepse mai aspre pentru că uite cum pierdem copii buni și rămânem cu ei. De când s-a aflat de moartea ei, toată comuna, nu doar satul, parcă a înghețat, a înțepenit toată lumea. Și cine nu auzise de cazul acesta, nu o cunoștea pe Andreea, nu a avut cum să rămână altfel. La noi nu s-a pomenit așa ceva. Oamenii de la noi sunt muncitori, credincioși, cu frica de Dumnezeu, nu am avut chestii din astea. Poate mici scandaluri, dar nu crime și de aceea credem că e groaznic ce s-a putut întâmpla acolo la Timișoara”, a mărturisit o vecină a fetei. Primarul Gabriel Mihăiță Troacă și viceprimarul Mihai Argintaru s-au implicat și ei în ajutarea familiei îndoliate, fiind alături de părinți, dar și de oamenii care au venit să o plângă pe Andreea. Cel din urmă a menționat că, pentru localnici, aducerea tinerei acasă echivalează cu o zi de doliu pentru toată comunitatea. „E zi de doliu comunal, cred că și județean pentru că e un suflet curat, o tânără care a crescut într-o familie de oameni exemplu pentru noi toți, respectată de întreaga comunitate. Să-i fie curmată viața în felul acesta e dureros. Era o mândrie pentru noi și n-ai cum să nu fii mândru când un copilaș din ăsta învață, face eforturi uriașe pentru a ajunge la facultatea de medicină, să devină un doctor care să salveze vieți, să ajungă în situația asta și să sfârșească așa. Acum vine de la Timișoara tăiată cu cuțitul și de aceea o plânge toată comunitatea. Pentru noi e zi de doliu comunal pentru că am pierdut un suflet atât de curat, a urcat la cer și nu se va mai întoarce niciodată printre noi”, a spus Mihai Argintaru. Pentru părinți și localnicii din Padeș ziua cea mai grea, cea a despărțirii, va fi cea de joi, când Andreea va fi condusă pe ultimul drum și când sunt așteptați din nou sute de oameni să participe la înmormântarea tinerei studente.

Gelu Ionescu