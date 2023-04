ANAF: Lista marilor contribuabili care vor fi controlați, suplimentată

Numărul marilor contribuabili controlați de inspectorii fiscali a fost suplimentat cu 144, spune președintele ANAF, Lucian Heiuș.

„Acolo unde este o masă mare impozabilă, la Direcția de Mari Contribuabili, acolo trebuie să facem controale să vedem ce se întâmplă la marile firme, să putem să aducem și să scoatem la lumină cât mai mult din sumele care, poate, nu sunt declarate. Nu am o certitudine, dar pe analizele de risc pe care le vom face și pe controalele pe care le vom derula… Deja am selectat 144 de mari contribuabili care vor fi controlați de echipe de inspecție fiscală din teritoriu. Pe lângă inspecțiile pe care le face Direcția de Mari Contribuabili cu aparatul propriu pe care îl are, ca să suplimentăm și să verificăm cât mai mulți din acești mari contribuabili, dăm delegare de competență la inspectori din alte colțuri ale țării ca să verifice aceste firme”, a declarat șeful ANAF la Antena 3.