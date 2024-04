Alionescu avertizează înainte de seria cu Galați: ,,Nini este un luptător, se va agăța de orice speranță!”

CSM Târgu Jiu are o serie dificilă de meciuri pentru a rămâne în Liga Națională de Baschet Masculin. Gorjenii trebuie să treacă de CSM Galați pentru ca suporterii să vadă, și la anul, baschet de prim eșalon în orașul lui Brâncuși. Deși a terminat Grupa 11-18 pe penultimul loc, echipa lui Florin Nini este un adversar imprevizibil, care a făcut multe meciuri reușite în campionat. Directorul tehnic Claudiu Alionescu a declarat că reprezentanții CSM-ului își respectă adversarul, mai ales pe antrenorul Florin Nini, care a activat și la Energia în sezonul când trupa gorjeană a cucerit Cupa României. ,,Cu siguranță nu va fi ‘floare la ureche’. Cine crede acest lucru se înșeală amarnic. În primul rând, cunoaștem mentalitatea implementată la Galați de către Florin Nini, care este un luptător și care se va agăța de orice speranță pentru a putea rămâne în Liga Națională și sezonul viitor. De asemenea, Galați e o echipă care, chiar dacă are un număr relativ mic de victorii în acest sezon, a pus probleme unor oponenți mult mai puternici. Drept dovadă, la Vâlcea, acum două etape, au pierdut pe final de meci, în condițiile în care în sfertul trei conduceau cu cinci puncte, astfel că trebuie să fim foarte atenți, concentrați, și în același timp să jucăm cel mai bun baschet al nostru. Avem avantajul terenului propriu și trebuie să profităm de el. Cu toate că anul trecut spuneam că este o sabie cu două tăișuri, poate fi un avantaj. Poate fi și un dezavantaj, pentru că presiunea, de obicei, este pe echipa gazdă”, a declarat Alionescu. CSM se pregătește deja pentru meciurile decisive. Oficialul a declarat că gorjenii sunt încrezători că se pot impune, din nou, în fața unei echipe pe care au învins-o de două ori în campionat. ,,Nu vrem să facem predicții. Vrem să luăm totul pas cu pas. Băieții sunt încrezători. Am început antrenamentele specifice pentru această serie. Se va juca pe sistemul cel mai bun din cinci meciuri, astfel că vor fi două meciuri la Târgu Jiu, două la Galați și încă unul la Târgu Jiu dacă va mai fi nevoie. Cred că sunt focusați și conștienți de importanța acestui duel, dar în același timp trebuie să ne respectăm și noi ca echipă. Am reușit să-i învingem de două ori în acest sezon, astfel că putem să o facem din nou”, a adăugat Alionescu.

Octavian Popa Calotă este incert pentru jocurile cu Galați. Daniel Mâinea a început antrenamentele, dar, foarte probabil, nu va prinde minute pe final de sezon. Din păcate, o accidentare gravă l-a împiedicat să debuteze pentru CSM în acest sezon. Mâinea mai are contract încă un an cu gruparea gorjeană. ,,Vom vedea ce se va întâmpla. La Popa-Calotă, este o situație destul de complicată. Se poate schimba de la o zi la alta, chiar și pe parcursul unui meci. Poate să înceapă meciul fără niciun fel de problemă și acea nevralgie pe care o are pe un nerv să se activeze într-un moment, astfel că nu putem să știm. Ne pregătim ca și până acum, cu jucătorii care sunt 100% apți din punct de vedere fizic”, a concluzionat directorul tehnic de la CSM. Prima partidă dintre cele două formații este programată marți, 9 aprilie, de la ora 19.00, în Sala Sporturilor din municipiu.

Cătălin Pasăre