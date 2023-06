Alexandru Mitriță, copleșit de fani: Nu mă așteptam să văd atâta lume

Prezentarea lui Alexandru Mitriță în Piața ,,Mihai Viteazul” din Craiova a adus aproximativ 1.000 de suporteri olteni la eveniment. Fostul căpitan al Ştiinței s-a întors acasă după 4 sezoane. New York City, Al Ahli, PAOK Salonic și Al Raed au fost echipele la care a evoluat ,,piticul atomic” în acest timp. Ajuns la 28 de ani, Mitriță a ținut neapărat să revină la formația alb-albastră, iar noul contract se întinde pentru o perioadă de trei ani. Alături de el, pe scena special amenajată au urcat soția și cei doi copii. „Sunt foarte emoționat, nu mă așteptam să văd atâta lume. Mulți m-au criticat că am venit la Craiova, dar voi sunteți acești oameni care m-au făcut să vin la această echipă iubită, știți foarte bine ce înseamnă această echipă și acest oraș pentru mine. Voi ne dați putere să luptăm, să fim cei mai buni. Vă așteptăm la meciuri, cu voi alături putem ca în acest an să ne dorim, să visăm și împreună suntem foarte puternici. Mă scuzați, dar nu îmi găsesc cuvintele, sunt foarte emoționat”, a declarat Mitriță. Finanțatorul Universității, Mihai Rotaru, a declarat că Mitriță a ținut morțiș să evolueze din nou pe Stadionul ,,Ion Oblemenco”.

La Craiova, sunt așteptați alți doi-trei fotbaliști după ratarea transferului lui Alexandru Băluță. ,,Anul trecut, Alexandru Mitriță, înainte să plece la arabi, s-a antrenat alături de Silviu Lung Jr. în baza noastră. Au spus foarte clar că ei vor să rămână la Craiova. A venit acea ofertă de la arabi, ei țineau să rămână la Craiova, am insistat eu și au plecat. Anul trecut, el nu a vrut să plece pentru 1,250.000 de euro cât ar fi fost salariul. I-am spus ‘Pleci, pentru că e viața ta și ești tânăr’. În iarnă, a vrut să renunțe, am făcut ofertă la New York City de un milion de euro. Ei au fost de acord să îl vândă, arabii nu au vrut să îl lase, ei având interzis la transferuri. Mitriță ar fi renunțat în vară la 1,250.000 de euro, în iarnă, la 625.000 de euro, iar acum a renunțat la o propunere de contract din Emirate între 2,5 milioane și 3 milioane pe doi ani. Mi-a spus ‘Am nevoie să vin acasă, să stau cel puțin un an, să îmi reîncarc bateriile’”, a dezvăluit investitorul oltenilor. Născut la Craiova, Alexandru Mitriță a mai jucat în România pentru Turnu Severin și Viitorul Constanța.

Cătălin Pasăre