Alegeri parțiale la Liga Pensionarilor Gorj! Analiza activității organizației în perioada aprilie 2022-aprilie 2023

La Muzeul Județean Gorj, pe data de 27 aprilie, a avut loc Conferința Anuală de Dare de Seamă a activității desfășurate de conducerea Ligii Pensionarilor in ultimul an. Tot în acest cadru a avut loc aprobarea obiectivelor pentru perioada următoare, a bugetului de venituri și cheltuieli pentru acest an. Lucrările au fost conduse de prezidiul Ligii Pensionarilor Gorj.

Înainte Conferinței Anuale au avut loc, la nivelul filialelor din structura asociației, adunări de date de seamă anuală asupra activității desfășurate și stabilirea obiectivelor organizației pentru perioada următoare. Au fost prezentate preocupările fiecărei conduceri a filialelor pentru îmbunătățirea activității, cunoașterea problemelor cu care se confruntă pensionarii și nevoile lor. Printre problemele care au constituit obiectul analizelor și preocupărilor Comitetului la nivelul Asociației s-au regăsit și se regăsesc în continuare: majorarea pensiilor, evoluția puterii de cumpărare a acestora, dezvoltarea și diversificarea serviciilor de asistență socială oferite pensionarilor potrivit nevoilor acestora, îmbunătățirea accesului pensionarilor la serviciile medicale, respectarea demnității lor dar și alte obiective care privesc îmbunătățirea nivelului de trai a acestei categorii sociale. O preocupare permanentă a Comitetului Asociației a constituit-o menținerea unei bune colaborări cu conducerea instituțiilor care au atribuțiuni referitoare la pensionari. Activitatea acestor instituții a contribuit la soluționarea cererilor adresate de pensionari referitoare la obținerea biletelor de tratament balnear, stabilirea cuantumului pensiei, acordarea ajutoarelor de încălzire pe timp friguros, aprobarea de călători gratuite ie mijloacele de transport în comun pensionarilor din municipiul Târgu-Jiu și altele.

Potrivit datelor primite de la Casa de Pensii Gorj, pentru anul 2022 s-a primit spre distribuire 1939 de bilete, pe parcurs s-au mai suplimentat cu un număr de 675 de bilete. În total au fost repartizate pentru 2022, doar 2517 bilete. Cereri înregistrate pentru un bilet au fost însă aproape duble numărului repartizat în Gorj.

Liga Pensionarilor Gorj a solicitat însă,în scris, Casei Naționale de Pensii Publice pentru 2023 repartizarea unui număr mult mai mare de bilete de tratament balnear, în stațiuni le Herculane, Olănești, Căciulata, Govora, Covasna, Băile Felix, Mangalia, Techirghiol, Eforie și Vatra Dornei, solicitare motivată de numărul mare de cereri înregistrate pentru aceste stațiuni dar și de faptul că marea majoritate a celor ce se adresează cu astfel de cereri ai desfășurat activități în minerit, petrol, construcții din mediu umed pentru care, la recomandarea medicilor specialiști, este nevoie de tratament balnear.

Pentru rezolvarea solicitării de la Gorj s-a cerut, printr-un memoriu, sprijinul președintei Federației Naționale a Pensionarilor care care asociația este afiliată, având în vedere calitatea acestei de membru în Consiliul de Administrație a Casei Naționale de Pensii Publice. A fost apreciat, de asemenea, în analiza activității desfășurate de conducerea asociației operativitatea dovedită de Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială a ajutoarelor pentru încălzirea pe timp friguros a persoanelor singure și familiilor beneficiare, o buna parte pensionari și persoane vârstnice. Asta că și aprobarea de care CL Târgu Jiu de călătorii gratuite pe mijloacele de transport în comun a pensionarilor din localitate.

Intervențiile făcute la CJAS au avut în vedere soluționarea unor probleme legate de acordarea serviciilor medicale, creșterea numărului de centre medicale de permanență, de farmacii și de puncte farmaceutice în localitățile din mediul rural. În ce privește asistență medicală, au fost apreciate eforturile pentru îmbunătățirea bazei materiale la unitățile medicale din județ, acestea dispunând de un număr mai mare de aparate medicale de înaltă performanță iar la o buna parte din clădiri au fost efectuate reparatii curente și capitale. S-au ridicat probleme legate de majorarea punctului de pensie.

,,Am organizat cu ceilalți președinți de asociații întâlniri cu parlamentarii din județ, prilej cu care acestora li s-au făcut cunoscute greutățile cu care se confruntă mare parte dintre pensionari făcându-le și propuneri privind creșterea punctului de pensie la valoare de 45 la sută din salariul mediu brut pe economie, recalcularea pensiilor, valorificarea drepturilor de natura salarială, îmbunătățirea accesului la servicii medicale și altele. Din păcate multe dintre acestea au rămas fără răspuns”, a precizat Petre Radulescu, președintele Ligii.

Trebuie reamintit că pensionarii au organizat, în octombrie, un miting cu peste 150 de pensionari care au cerut majorarea pensiilor cu 26 la sută la punctul de pensie să aibă cuantumul de 1840 de lei potrivit prevederilor Legii 127/2019.

S-au majorat pensiile, în acest an, cu 12,5 la sută, majorare care trebuia aplicată la începutul anului trecut, având în vedere creșterea ratei inflației.

În ce privește domeniul social, au fost organizate acțiuni de ajutorare materială, repartizarea de pachete cu produse alimentare înmânate membrilor cu venituri reduse de Paste și Crăciun, au mai spus cei de Liga Pensionarilor.

Au fost organizate un număr mai mare de acțiuni la nivelul filialelor și al asociaților, oferindu-le posibilitatea pensionarilor petrecerea unor clipe plăcute. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a constituit anul trecut un prilej pentru organizarea de acțiuni în cadrul cărora pensionarii au fost omagiați de către autoritățile locale pentru activitatea lor. Au mai fost organizate partide de șah, table, programe artistice de către consiliile locale și primăriile din unele localități. Suma repartizată de Federație către Ligă a fost folosită în întregime pentru acordarea de ajutoare financiare a 145 de pensionari cu venituri reduse. De ziua națională, 115 pensionari au participat la manifestările organizate la Alba Iulia. Au mai fost organizate excursii pentru vizitarea unor lăcașuri de cult din țară și monumente istorice și chiar în Grecia și în Serbia.

În baza protocolului încheiat cu IPJ Gorj, la unele cluburi ale pensionarilor au fost prezentate, de către cadre ale acestei instituții, informatii în legătură cu serviciile poliției de proximitate și indentificarea persoanelor vârstnice care locuiesc în zona izolate, singure și reprezenta potentiale victime ale infractorilor. A fost încheiat cu conducerea muzeului județean un protocol care vizează organizarea unor acțiuni de socializare, ce amintesc de unele obiceiuri și tradiții ale locuitorilor din județ. În cadrul dezbaterilor, în conferință, a fost apreciată activitatea Comitetului din punct de vedere organizatoric, concluzionandu-se că este loc și de mai bine. Este necesară consolidarea asociației prin creșterea numărului de filiale ce trebuie constituite, obiectiv ce trebuie sa reprezinte o prioritate a filialelor. S-a menționat că este necesar să se folosească și mai mult comunicarea în mass media. În acest cadru au fost stabilite și obiectivele pentru perioada următoare, obiective ce trebuiesc urmărite cu responsabilitate de conducerea asociației și cea a filialelor pentru a răspunde așa cum se cuvine la realizarea așteptărilor membrilor asociației.

A.STOICA