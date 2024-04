Albia Gilortului, refăcută cu fonduri europene!

Agenția de Protecție a Mediului Gorj a reușit să finalizeze un proiect cu finanțare europeană pentru refacerea albiei râului Gilort, pe o porțiune de circa 2 kilometri, în zona satul Bălcești.

Proiectul reprezintă o premieră la nivel național și a presupus și amenajarea unui traseu turistic, pe care, începând de ieri, vin deja sute de copii din județ. Cei mici sunt parte din programul școlar Săptămâna Altfel, iar în aceste zile au ocazia să vadă cum era albia râului înainte ca oamenii să o modifice, fie pentru a exploata piatra de aici, fie pentru a preveni inundațiile. Elevii ajunși de la Târgu Jiu cu autocarele au fost extrem de încântați, mai ales că unii dintre ei au mărturisit că nu văzuseră niciodată un râu atât de aproape și nici nu se plimbaseră pe malurile sale.

Chiar dacă pe malurile respective s-a format nămol, după ploile din ultimele zile, nimeni nu s-a supărat pentru că și-a murdărit încălțările. „Eu nu am mai fost niciodată pe malul unui râu, iar acum mă bucur foarte mult că suntem alături de natură, de apă, de pești. Pentru mine e o bucurie foarte mare”, a spus o elevă, în timp ce un coleg de-al său a menționat că acum va avea mai multă inspirație la orele de desen. „Mie îmi place să desenez, iar aceste locuri mă vor inspira. Cu prima ocazie voi desena un râu mare și frumos, dar până atunci mă bucur de liniștea de aici și de aerul curat. E plăcut să vezi cum curge apa”, a spus elevul.

Cei mici au remarcat însă că în apă nu prea mai sunt pești, ci PET-uri și alte resturi al căror loc nu este acolo. „E multă mizerie în continuare. Sunt sticle din plastic, saci din câte se văd, mă și mir cum mai trăiesc peștii aici. Râul e frumos dar noi, oamenii, nu ar trebui să mai dăunăm mediului. Pentru mine e clar că oamenii sunt de vină”, a spus un elev. Alți colegi de-ai lui s-au bucurat și pentru că au scăpat de teme, plimbarea în natură scoțându-i din rutina de zi cu zi a învățatului. „Aici chiar mă simt liberă și relaxată. Noi zicem că e mai frumos ca la școală, deși acolo ne place că învățăm diverse lucruri noi, dar aici e paradis aș putea zice. Oricum mi-am făcut temele și tot ce aveam de rezolvat, acum vreau doar să uit de ele pentru o perioadă”, a mărturisit o elevă.

Unul dintre dascălii care i-a însoțit pe copii a fost Manuela Popescu, aceasta precizând că elevii vor avea o săptămână extrem de încărcată, cu zile pline de activități în natură. „Am marcat în prima zi a săptămânii perioada denumită Săptămâna Verde. Patru clase de la Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu” Târgu Jiu, în colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, organizează această drumeție pe albia Gilortului pentru a afla povestea acestui râu, pentru a descoperi habitatele în care trăiesc peștii și efectele acțiunilor oamenilor, de multe ori nefavorabile asupra mediului. Învățăm cum putem proteja albia unui râu și locurile în care trăiesc peștii. Copiilor le place foarte mult natura și și-au dorit foarte mult această activitate, ca și pe cele care vor urma. Avem o săptămână plină de activități. Vom merge la Curtișoara la muzeul satului, în următoarea zi avem o acțiune cu societatea care se ocupă de activitățile gospodărești în orașul nostru și vom merge în sere și la plantat de floricele. Ne vom ocupa și de sărbătorarea de Paști, vom face decorațiuni, vom vizita și parcurile din Târgu Jiu, e o săptămână plină, pe care am pus-o la punct cu sprijinul părinților, care ne-au acordat tot sprijinul”, a menționat Popescu.

Ghid le-a fost copiilor chiar managerul de proiect din cadrul APM Gorj, Nicolae Calma, care le-a explicat celor mici inclusiv cum pot cu ajutorul unui cod QR să descopere toate detaliile despre acest proiect cu finanțare europeană. „Proiectul este realizat de Comisia Europeană prin programul Life al Uniunii Europene. Proiectul se numește ,,Fish for Life”, iar în cadrul lui noi am realizat anumite lucrări de reconstrucție ecologică pe râu.

Acțiunile sunt combinate cumva, avem și reconstrucție ecologică și apărări de maluri și a terenurilor oamenilor, dar și trasee educative pentru generația tânără întrucât considerăm că e foarte importantă educația tinerilor. Ei trebuie să cunoască și să pună în aplicare măsuri de protejare a mediului și a naturii, să înțeleagă ce facem aici și de ce s-a făcut acest proiect. Le-am prezentat beneficiile acestui proiect. Scopul principal al proiectului a fost acela de a crea habitate pentru pești, iar secundar am realizat protecția malurilor contra eroziunii. Sunt locuri în care râul a săpat foarte mult și a distrus terenuri agricole și proprietăți. Am reușit să stabilizăm zone în care au fost exploatări de nisip și pietriș, iar albia se lărgise foarte mult, iar apa nu avea o albie stabilă, ceea ce făcea ca zona să nu fie propice pentru pești. Am încercat să refacem albia râului așa cum era ea cu zeci de ani în urmă”, a explicat managerul de proiect Nicolae Calma, din cadrul APM Gorj.

Gelu Ionescu