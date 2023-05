„AirShow Barza 29 aprilie 2023”, cel mai mare eveniment aviatic al Gorjului (II)

Mitingurile aeriene sunt tot mai populare în țara noastră, motiv pentru care ele sunt organizate tot mai des în perioada caldă cuprinsă între lunile mai și octombrie. Primul airshow al sezonului 2023 a avut loc la Târgu Jiu, pe Aerodromul Barza, în data de 29 aprilie, începând cu ora 10:00.

Aerodromul Barza Târgu-Jiu este situat la 5 km S-E de orașul Târgu-Jiu, în vecinătatea satului Bucureasa, comuna Dănești, a fost fondat de către pilotul gorjean Mihai Merlușcă în anul 2018, care a efectuat primul zbor cu un avion Apollo Fox YR 448. Din anul 2020 pe acest aerodrom funcționează o școală de zbor al cărei prim absolvent a fost Margeloiu Dumitru. Pista aerodromului este de iarbă, are o lungime de 800 m și o lățime de 30 metri. Aici se află singurul lac din lume sub formă de avion. În prezent la Aerodromul Barza Târgu-Jiu sunt 7 avioane și 9 piloți, dintre care 5 au făcut școala aici. Aerodromul nu este folosit numai de acești piloți. În decursul timpului, aici au aterizat mai multe avioane din țară și nu numai. În mod frecvent vin aici avioane din Austria, Italia, Germania etc. A venit și campionul Italiei la acrobație – Andrea Pesenaro. Au aterizat aici, cu elicopterul, prim-ministrul României, mai mulți miniștrii, înalte fețe bisericești, etc. Aici se pot face zboruri de agrement, cu avioane de 2 locuri (pilot+pasager max.100kg), zboruri publicitare – tractaj banner, fotografie aeriană, zboruri cadou. Acest aerodrom este utilizat și de avioanele care fac dezinsecția orașului – celebrele AN 2.

Gorjeanul Mihai Merlușcă este licențiat pilot ULM din anul 2017, pilot planor și instructor ULM din anul 2022. Zboară pe Apollo Fox YR 448 și pe Bristell YR 7717. Ceilalți 8 piloți ai Aerodromului Barza sunt: Mărgeloiu Dumitru, Pau Ioan, Adi Câmpeanu, Virgil Popescu, Bogdan Niculescu, Mihai Zidărescu, Radu Limbău și Cristi Medrega.

Așadar, sâmbătă, 29 aprilie 2023, Aerodromul Barza Târgu-Jiu în parteneriat cu Aeroclubul României, Forțele Aeriene Române, Școala de zbor Transilvania Wings, Aerodromul Drobeta, Retromobil Gorj, Acs Raideri Târgu-Jiu, Primăria Târgu-Jiu, Prefectura Gorj și Consiliul Județean Gorj a organizat cel mai mare eveniment aviatic al anului, „AirShow Barza 29 aprilie 2023”.

Cu toate că cerul a fost înnorat, pentru aviatori a fost foarte bun, nefiind incomodați de razele solare. La Aerodromul Barza Târgu-Jiu a venit lume multă, de la copii la cei mai în vârstă gorjeni și nu numai. Cu toate că de la Târgu Jiu până la aerodrom sunt numai 5 Km, traficul a fost foarte aglomerat și am ajuns într-o jumătate de oră. Ultimul kilometru l-am făcut pe jos. La un moment dat am întâlnit un polițist motociclist care se chinuia să împingă o mașină în afara părții carosabile ajutat de un copil de 10 – 11 ani. Le-am dat și eu o mână de ajutor până la finalizare. Când am ajuns la aerodrom am fost încântat de mulțimea și varietatea avioanelor de la sol iar un avion Antonov AN-2 tocmai decolase de pe pistă. Crainicul anunța faptul că astăzi ne vor încânta privirile Șoimii României „Hawks of Romania” formație de înaltă acrobație cu avioanele Extra, zboruri în formație cu trei avioane de școală Savannah și parașutiștii care urmează să se lanseze din avionul Antonov AN-2 de la Aeroclubul României. Vor urma două elicoptere IAR-330 Puma și un avion militar IAR 99 Șoim, de la Forțele Aeriene Române, apoi celebra albinuță Apollo-Fox mascota Aerodromului Barza, avioane ultraușoare girocoptere, motodeltaplane, motoparapante și zboruri demonstrative cu aeromodele. La sol erau prezente automobile retro de la RetroMobil Gorj și mașinile buggy and rally de la Acs Raideri Târgu-Jiu. Așadar Aeroclubul României participa cu „Șoimii României – Hawks Of Romania” cu 3 avioane EXTRA 330SC, cele mai performante avioane de acrobație din dotarea aeroclubului, și un AN-2 care tocmai a făcut prima lansare de parașutiști.

După ce parașutiștii au făcut primele acrobații în aer, au aterizat cu precizie pe pistă, au strâns parașutele și un drapel mare tricolor, ajutați de personalul tehnic dinspre Târgu Jiu și-a făcut apariția un avion militar IAR 99 Șoim 719 care a survolat de câteva ori aerodromul după care a plecat la Craiova și a lăsat locul la două elicoptere IAR-330 Puma care au sosit foarte aproape unul de altul. Unul dintre ele a făcut un balet aerian de câteva minute, de care nu credeam că se poate face cu un aparat de zbor așa de mare și greoi. Felicitări echipajului din care a făcut parte și căpitanul Cimpoi Raluca.

O demonstrație de zbor a făcut și pilotul Neagoe Petru cu girocopterul YR 5555. Acest aparat de zbor ultra ușor, girocopterul, este ceva nou și cucerește din ce în ce mai multă lume. Elicea acestuia este diferită de rotorul unui elicopter. Nu se mișcă doar palele, ci tot discul. În loc să aibă două aripi, ca un avion, are această elice rotativă. El trebuie să decoleze ca un avion, dar poate ateriza ca un elicopter și are nevoie de o pistă foarte scurtă, 10 – 15 m. A urmat formația de înaltă acrobație Șoimii României „Hawks of Romania”, formată din piloții George Rotaru, Laszlo Ferencz și Ioan Aviatorul, care ne-a încântat privirile și ne-a umplut sufletul de bucurie cu acrobațiile lor aeronautice. După ce și-a realimentat avionul, George Rotaru a zburat singur și ne-a demonstrat de ce este în stare un as al aviației românești. Acrobația aeriană cu avionul (Powered Aerobatics) este un test extrem de exigent al abilității unui pilot de a zbura foarte precis și la limite fizice extreme cu un avion de înaltă performanță, efectuând o secvență de figuri acrobatice solicitante și emoționante. Pe lângă faptul că este fizic solicitantă, acrobația prezintă, de asemenea, provocări mentale extreme – piloții trebuie să-și păstreze capacitatea de a gândi clar și de a planifica zborul lor, în timp ce efectuează aceste secvențe cu suprasarcini mari. Figurile efectuate sunt figuri și combinații de figuri ca: tonouri (răsuciri de-a lungul axei longitudinale a avionului), întoarceri (uneori combinate cu tonouri) sau looping-uri, zbor pe-o aripă în apropierea solului, pe care le-a executat George Rotaru și a uimit pe toată lumea. Necesitatea de a controla avioanele cu o precizie extremă în toate cele trei dimensiuni solicită un nivel foarte ridicat de îndemânare.

O demonstrație de zbor „în tandem” au executat și piloții Dumitru Mărgeloiu (un cunoscut om de afaceri din județul Gorj) cu un avion Savannah S YR 5591 și Mihai Merlușcă (patronul Aerodromului Barza Târgu-Jiu) pe un avion Bristell YR 7717, după care a urmat a doua evoluție a parașutiștilor de la Aeroclubul României: Trandafir Robert, 25 ani, instructor cu peste 1500 de salturi, Popescu Petrică instructor cu peste 2200 lansări, (cu fumigene la picioare), Oțelea Cătălin, Dumitrescu Georgiana, Rădoi George, instructor, George Mihai, Gabriel Dan Chiriac (evoluție cu tricolorul), toți din București, Glumgher Valer din Craiova dar instructor la Deva (cu fumigene la picioare) și Bălășcău Gabriela de la Brașov. Avionul Antonov AN-2 care a lansat parașutiștii a fost pilotat de către Adrian Prisăcaru, pilot comandant, ajutat de copilotul Violeta Bumbu și mecanicul de bord Biban Ion.

Crainicii acestui miting aviatic au fost Cristi Voicu, ajutat pentru puțin timp de către Endre Molnar, pilot comandant la Aeroclubul Drobeta situat în satul Gârnița, comuna Prunișor, județul Mehedinți, la 20 kilometri (30 de minute), de Drobeta Turnu Severin. Felicităm și cu acest prilej, pe toți care și-au adus contribuția la realizarea acestui show aviatic, și în mod special pe domnul Mihai Merlușcă.

Gigi Bușe