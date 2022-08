Agricultura pe înțelesul tuturor – Puțină agrometeorologie

3 – Continuare

Cred că aceia dintre fermieri care tratează cu multă seriozitate activitățile agricole vor urmări cu mult interes articolele mele referitoare la agrometeorologie, considerând informațiile ce le voi transmite ca fiind de maxim interes, dar poate pe alții îi vor plictisi.

Eu vă rog pe toți să le citiți cu destulă atenție, căci vă vor ajuta mult informațiile din ele, atât ca fermieri cât și ca turiști sau simpli cititori. Deci, puțintică răbdare și atenție.

Metode de a provoca ploaia

Încă din anii 1960 oamenii de știință au căutat să combată grindina, să aducă ploaia când și unde trebuie, să abată fulgerele asupra unor zone lipsite de importanță sau dimpotrivă, asupra inamicului. Generic aceste tentative au fost denumite „bomba meteorologică”.

Recent acest arsenal a fost îmbogățit cu „raza morții” – laserul, cea mai teribilă creație tehnică. La început s-a recurs la înseminarea norilor cu cristale de iodură de argint pentru a transforma grindina potențială în ploaie. Acum se recurge chiar și la metode ale parapsihologiei sau ale energiilor înalte. De asemenea instalații se zice că dispun doar cinci țări, printre care China, Statele Unite ale Americii (vezi instalațiile HAARP din Alasca, și nu numai), Rusia (gândește-te la vremea frumoasă, de altfel nu prea specifică Rusiei, pe durata Campionatului Mondial de Fotbal), Norvegia, etc. O fi bine, o fi rău ?. Vom trăi și vom vedea!

Ploaia artificială – cunoscută și sub denumirea de precipitația artificială sau pluvicultură a fost descoperită de românca Ștefania MĂRĂCINEANU și produsă pentru prima dată în Bărăgan, în anul 1931 însămânțând norii cu săruri radioactive, cu sprijinul pilotului Constantin – Bâzu CANTACUZINO, cel care devenea „erou al aerului” în timpul celui de-al doilea război mondial. Trebuie precizat că Ștefania MĂRĂCINEANU a fost colaboratoare a celebrei chimiste Marie CURIE și guvernul Franței a ajutat-o să repete experimentul și în deșertul Algeriei. La noi cu producerea precipitațiilor artificiale se „ocupă” din anul 2014 Autoritate Națională pentru Creșterea Precipitațiilor care are în număr de 75 de salariați și care în anul 2019 a reușit să crească pe o suprafață de peste 10 kmp cantitatea de ploaie de la 100 de mililitri la 10 litri pe metru pătrat, deci de 100 de ori. Dar, în stilul nostru caracteristic, ca și alte invenții naționale epocale, și aceasta bate pasul pe loc din motive de cost, cam 75 € pe hectar și că s-ar supăra vecinii că le furăm astfel precipitațiile. Să auzi și să nu crezi! Așa că acum o folosesc pe scară mult mai mare Bulgaria, Grecia, Franța, Rusia, Spania, S U A și mai ales Emiratele Arabe Unite și … China. NU, ei nu ne fură nouă precipitațiile!?!!! China are un program uriaș în acest sens și dorește să producă ploi și ninsori pe 54 milioane de kmp, mai mult de jumătate din teritoriul său. De altfel a făcut o mare demonstrație în acest sens în timpul Olimpiadei din 2008. Și Rusia a făcut același lucru în timpul Campionatului Mondial de Fotbal, iar Dubai a produs ploaie abundentă la temperatura de peste 500 C a aerului de pe teritoriul său. Cum să cataloghezi atunci autoritățile române de orice nivel, cocoțate pe nedrept în fruntea țării?

Producerea ploii artificiale presupune însă-mânțare puținilor nori existenți cu cristale de iodură de argint, azot lichid sau sare, care provoacă aerosoli, ceață și produc condensare vaporilor de apă și căderea lor sub formă de ploaie sau zăpadă, dacă temperatura la sol este sub 00 C. Mai uzitată este metoda care forfotește cristale de iodură de argint sau azotul lichid – zăpada uscată. Aceste produse se transportă și împrăștie la nivelul norilor cu rachete, dacă suprafața este mai mică de 10 kmp sau cu aeronave, avioane sau drone, dacă operațiunea trebuie să se producă pe o suprafață mai mare.

Rămâne de văzut dacă nu cumva acest lucru produs pe scară mare nu va provoca schimbări climatice importante și ireversibile la nivel planetar.

Semne de menținere și/sau înrăutățire a vremii nefavorabile

1 – Dacă cerul a fost senin și la orizont apar nori albi, subțiri, în formă de fibre sau ramificați ca niște gheare la capete – în cel mult trei zile va ploua.

2 – Dacă soarele și luna se văd prin mori cu un cerc în jurul lor, halou – vremea se schimbă în cel mult 2 zile.

3 – Când cerul este acoperit și sub pătura de nori cenușii apar nori mici și negricioși care se deplasează în direcție contrară vântului – ploaia va începe în câteva ore sau minute.

4 – Dacă în diminețile de vară observăm pe cerul albastru nori alungiți și cu benzi de ridicături pe ei – în după amiaza acelei zile vor apărea furtuni.

5 – Norii rotunjiți și grupați văzuți după amiaza – anunță furtună și vijelie.

6 – Dacă spre seară apar nori mici, cu reflexe roz sau verzi – urmează mai multe zile cu ploi mari.

7 – Când seara pe cer sunt tot felul de nori la diferite înălțimi – putem fi siguri că ploaia se va menține.

8 – Când cerul se înseninează seara, exceptând N – E orizontului care rămâne întunecat – e semn că timpul nu va fi frumos nici în ziua următoare.

9 – Dacă seara bancurile de nori sau ceață rămân pe vârfurile munților în loc să coboare – e semn că în ziua următoare va ploua.

10 – Dacă dimineața cerul este alburiu, aerul puțin încețoșat, vântul slab, soarele arzător – în după amiaza acelei zile va fi furtună.

11 – Dacă plouă mărunt și cerul se înseninează dimineața – după amiaza vom avea furtuni cu ploi repezi, însoțite de descărcări electrice.

12 – Dacă dimineața vântul bate tare, pe coasta muntelui într-o direcție iar pe vârf în cea opusă – vremea se va strica repede.

13 – Dacă vremea este rea iar vântul bate dinspre sud – această vreme rea va mai dura câteva zile.

14 – Dacă timpul este frumos iar vântul bate din direcția NV – vremea se va strica în următoarele zile.

15 – Pe versanții sudici ai Carpaților Meridionali norii care vin din direcția E și SE – aduc ploi abundente și lungi, mai ales toamna și primăvara.

16 – Vremea rea este prevestită de unele plante, turme și animale sălbatice care se adăpostesc, se adună în cârduri, iar iarba se umple de rouă.

Să nu ignorăm însă, nici porcul cu paiul în gură!

Stimați fermieri, posesori sau nu de familii de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, vechi de peste 400 de milioane de ani pe pământ – deci cu mult mai vechi decât noi, oamenii, căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, craca pe care stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță dispărem și noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, spuse în loc de altceva, ci un avertisment de ultimă oră pe care mă văd nevoit să-l lansez. Primesc suficient de multe telefoane în care mi se aduce la cunoștință despre masacrarea familiilor de albine de către posesorii de unul sau mai mulți pomi fructiferi care fac tratamente chimice „după ureche” și în momente total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritului, și fără să anunțe apicultorii de acesta. Legea 383/2013, cu modificările ulterioare a apiculturii prevede pedepse aspre pentru astfel de nereguli. Așadar, înainte de a efectua un tratament chimic la pomi, vii sau legume în câmp, anunțați primăria de acest lucru, comunicând ziua tratamentului și produsele ce le veți folosi.

Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe apicultorii din zona respectivă de acest lucru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt polenizate de insecte precum albinele.

Dacă acestea dispar, iau cu ele pe altă lume și sursele noastre de hrană.

Și dacă hrană nu e … nimic nu e!

Dacă toate astea fi-vor respectate,

Bunăstarea vine către tine apoi …

Ing. Ion VELICI