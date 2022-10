Agricultura pe înțelesul tuturor – Graficul lucrărilor agricole în luna octombrie

Mai întâi efectuați lucrările restante din luna septembrie și apoi

În sectorul vegetal:

În cultura plantelor de câmp:

a) – recoltatul porumbului – trebuie început atunci când cultura a ajuns la maturitatea tehnologică, nu mai devreme, spre a evita deprecierea producţiei în depozite. Momentul prielnic este uşor de stabilit (în alt articol am detaliat acest lucru). Trebuie şi eliberat terenul de coceni.

b) – arăturile pentru însămânţările de toamnă – care trebuiau efectuate până la 20 – 25 septembrie pentru a asigura orzului şi grâului condiţii optime pentru cultură, se pot efectua dar necesită o mai mare preocupare pentru lucrările de pregătire a patului germinativ.

c) – însămânţatul orzului – trebuie efectuat în zona noastră începând cu 20 septembrie până la 15 – 20 octombrie iar semănatul grâului și triticale va fi încheiat până la 25 octombrie. Semănatul mai timpuriu poate conduce la creşterea exagerată a tinerelor plante şi asfixierea lor pe timpul iernii sau pot fi supuse atacului masiv de cicade (insecte minuscule, efemere) pe timp călduros şi umed pentru înţepare şi sugere a sevei, ocazie cu care acestea transmit plantelor viruşi și micoplasme care pot provoca distrugerea totală a culturilor. Întârzierea semănatului acestor culturi poate de asemenea conduce chiar la compromiterea lor prin degerare peste iarnă sau realizarea unor culturi slab productive.

Se apreciază că fiecare zi în afara intervalului optim conduce la diminuarea recoltei cu 100 kg boabe/ha.

În legumicultură – se monitorizează starea fitosanitară a culturilor și se aplică tratamentele adecvate precum și combaterea buruienilor, spre a evita infestarea terenului cu noi cantităţi de seminţe de buruieni şi a îngreuna astfel condiţiile de cultură pentru anii viitori. De asemenea se va pregăti terenul pentru semănatul şi plantatul în câmp a viitoarelor culturi timpurii de salată, spanac, ceapă verde, usturoi verde, etc sau pentru plantatul de toamnă al căpşunilor. Se recoltează cartofii de toamnă și celelalte legume. Dacă prognoza meteo perminte se poate prelungi recoltarea verzei cu efect benefic asupra calității prin supramaturare.

La bine să răspunzi cu bine iar la rău să răspunzi cu … dreptate! – Confucius.

În pomicultură – se va efectua recoltatul speciilor şi soiurilor de toamnă. Atenţie – nu lăsaţi fructe în pomi căci acestea vor constitui plasamente ideale pentru iernarea agenţilor patogeni sau mai multor dăunători, ceea ce va pune în pericol sănătatea plantaţiilor în anul următor.

În viticultură – se va face recoltarea strugurilor pentru vin. Mai înainte însă procuraţi din timp bentonita, metabisulfitul, levurile şi drojdiile superioare pentru a asigura o bună fermentare şi limpezire a vinurilor, dar mai ales pregătirea şi igienizarea perfecte a utilajelor şi recipienţilor folosite în vinificaţie. Prepararea vinului impune o igienă desăvârșită.

În sectorul zootehnic:

În fermele de bovine – se vor continua activitățile cotidiene ca și până acum, se vor scoate în continuare animalele la pășunat până la căderea primei brume. Se vor strânge şi depozita în bune condiţii ultimele furaje pentru perioada de stabulaţie, de regulă cocenii.

În fermele de ovine și caprine – se vor face aceleaşi operaţiuni ca şi în fermele de bovine, se vor pregăti turmele pentru montă şi chiar introduce ţapii în turmele de capre.

În fermele de porcine – se va continua activitatea cotidiană cu grijă deosebită pentru protejarea animalelor din toate categoriile contra intemperiilor știut fiind că această specie este destul de sensibilă la factorii climatici negativi.

În fermele de păsări – mă refer la cele gospodărești – se va continua activitatea cotidiană cu un spor de preocupare la protejarea păsărilor contra intemperiilor.

În stupine – se va verifica rezerva de hrană a familiilor și se va completa cu turte de zahăr apicol sau siropuri după extracția recoltei poliflore, etc. De asemenea se va face pregătirea stupinei și a familiilor pentru iernare.

Acest grafic de lucrări agricole se adresează micilor fermieri, gospodăriilor agricole familiale care de fapt reprezintă aproape totalitatea exploatațiilor agricole gorjene.

Pentru explicații mult mai amănunțite și o mai bună înțelegere a acestor tehnologii consultați cartea mea

Ghidul fermierilor mici și mijlocii:

– vol. 1 – Culturi de câmp, furajere și legumicole – ediția 2020,

– vol. 2 – Viticultură și vinificație – ediția 2021,

– vol. 3 – Pomicultură – ediția 2022

Telefon: – 0765 622 623 – luni – vineri între orele 08.30 – 16.00, sau – 0764 471 206 – permanent

Stimați fermieri, posesori sau nu de familii de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, vechi de peste 400 de milioane de ani pe pământ – deci cu mult mai vechi decât noi, oamenii, căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, craca pe care stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță dispărem și noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, spuse în loc de altceva, ci un avertisment de ultimă oră pe care mă văd nevoit să-l lansez. Primesc suficient de multe telefoane în care mi se aduce la cunoștință despre masacrarea familiilor de albine de către posesorii de unul sau mai mulți pomi fructiferi care fac tratamente chimice „după ureche” și în momente total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritului, și fără să anunțe apicultorii de acesta. Legea 383/2013, cu modificările ulterioare a apiculturii prevede pedepse aspre pentru astfel de nereguli. Așadar, înainte de a efectua un tratament chimic la pomi, vii sau legume în câmp, anunțați primăria de acest lucru, comunicând ziua tratamentului și produsele ce le veți folosi.

Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe apicultorii din zona respectivă de acest lucru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt polenizate de insecte precum albinele.

Dacă acestea dispar, iau cu ele pe altă lume și sursele noastre de hrană.

Și dacă hrană nu e … nimic nu e!

Dacă toate astea fi-vor respectate,

Bunăstarea vine către tine apoi …

Ing. Ion VELICI