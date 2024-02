„Agentul secret” Morega – fără permis, dar cu girofar, la volan!

Fostul prefect și deputat al județului, Dan Ilie Morega, a revenit în atenția opiniei publice la sfârșitul săptămânii trecute după ce a fost filmat conducând mașina personală, deși de mai bine de două săptămâni polițiștii au anunțat că acesta nu mai are dreptul de a șofa și că din această cauză era deja vizat de două dosare penale, după ce a fost prins la volan, atât în Gorj, cât și în Mehedinți.

Filmările de zilele trecute îl arată însă pe fostul politician conducând o mașină care are girofar albastru, motiv pentru care și taie linia dublă continuă, după care virează brusc dreapta, prin fața altor autoturisme. Pentru toate acestea, Morega are câte o explicație, el considerându-se complet nevinovat pentru situația în care se află. El a contestat în instanță decizia polițiștilor de a-i anula dreptul de a mai șofa, iar în spațiul public a făcut o serie de declarații la sfârșitul săptămânii pentru a explica situația în care se află. „Nu am niciun permis suspendat. Au venit la mine polițiștii și au făcut procese verbale. De la Târgu Jiu au venit. Șeful Poliției Rutiere de la Gorj, Săvulescu, a trecut peste cel de la Municipiu și și-a luat niște agarici ca să facă un proces verbal de suspendare a permisului. Ei nu trebuiau să mai apară deloc pentru că eu am depus plângere la Ministerul de Interne, la Judecătoria Târgu Jiu și trebuiau să aștepte ce spune instanța. Chiar dacă mi-au ridicat permisul, 15 zile trebuiau să mă lase în pace, conform legii. Cum îți permiți să suspenzi permisul pe 2 luni, la un cetățean, după o hârtie de la un medic care, ați văzut, nu e pe creaca ei!? A fost dată afară de la spitalul de stat de la Târgu Jiu și și-a făcut un cabinet privat. Ea a venit la domiciliul meu și mi-a spus că nu ar trebui să circul cu mașina, dar eu nu am probleme. Eu am fost la Spitalul Universitar Elias și am document că sunt foarte bine cu starea de sănătate. Mi-au spus medicii, după RMN, că aș avea chiar vârsta de 30-40 de ani. Totul a pornit de la fiica mea, a fost o discuție mai dură”, a menționat Morega, care recunoaște că în plan familial nu mai este în relații bune cu nimeni.

Familia sa a fost cea care a făcut demersurile pentru ca fostul prefect să nu mai conducă, iar Morega, evident, nu a acceptat așa ceva. Acum el susține că este „agent secret”, iar girofarul îl folosește atunci când merge în misiuni „secrete”. „Fusesem într-o misiune și veneam de la București. Merg cu girofarul pentru că toți tâmpiții sunt la volan. Oricât de aglomerat e drumul, nu se dă nimeni la o parte. Străinii da, trag dreapta imediat, dar românii dacă ar putea ar intra ei cu mașina în tine, chiar dacă ai și girofar. Le-am spus și la Poliție să facă exerciții, să învețe șoferii să acorde prioritate atunci când văd astfel de mașini în misiune, dar nu s-a făcut nimic. Sunt ofițer de informații și de aceea port girofarul la mașină. Polițiștilor nu le-am spus lucrurile astea pentru că ei nu iau oricum în calcul, fac doar ceea ce le cer cei cu care sunt în cârdășie cu Mafia care a acaparat județul”, explică Morega. Întrebat de când are calitatea de „agent secret”, mai ales că a fost în funcții publice, fostul prefect explică în stilul său și spune că „de la Răscoala de la Bobâlna”. El spune că deși un medic psihiatru le-a recomandat polițiștilor ca el să nu mai aibă dreptul de a conduce, alți specialiști pe care i-a consultat la Spitalul Elias din capitală l-au dat ca apt pentru a șofa. „Mi s-au dat acolo niște medicamente, urmez tratamentul, iar în acte spune că am tulburare depresivă recurentă, episodul actual fiind moderat, adică la fel ca la orice alt șofer. Iar eu am permis, nu văd care e problema că mă urc la volan și conduc. E o încrengătură a hoților, de aia s-a ajuns aici”, mai declară Morega. Fostul deputat se declară supărat pe membrii familiei sale pentru demersurile făcute ca el să nu mai aibă dreptul de a conduce, dar crede că își va găsi dreptatea la instanță. Morega afirmă că a discutat inclusiv cu ministrul de interne și a cerut să i se facă „dreptate” și să fie stopate „abuzurile” de la Gorj, dar, deocamdată, pare să aibă numai necazuri pe această linie. Vineri după-amiază, când a plecat de la birou, el nu s-a mai urcat la volanul mașinii sale. Și-a chemat o rudă care a dat la o parte inclusiv girofarul care l-a readus în atenția opiniei publice.

La nici o sută de metri, două echipaje de poliției erau pregătite să îl tragă pe dreapta pe șoferul Morega dacă l-ar fi prins la volan și cu girofarul pe mașină. Dar, la cât de „ambițios” e fostul politician, nu suntem departe de un astfel de deznodământ.

Gelu Ionescu