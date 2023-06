ACS Dream Team Gorj, din nou campioană la minifotbal

Formația ACS Dream Team Gorj a reușit din nou să câștige titlul de campioană în minifotbalul gorjean. Cea mai bună echipă a Ligii 1 de Minifotbal Dolce Vita va merge la Campionatul Național organizat de către Federația Română de Minifotbal, în perioada 28 iunie – 2 iulie, la Bistrița, unde vor fi prezente cele mai puternice 32 de echipe din țară. Podiumul a fost completat de ISU Gorj și CS Voicu Dragon.

Au fost oferite și premii individuale:

Cel mai bun portar: Ionut Crețan – ISU Gorj

Cel mai bun tânăr jucător: Marian Habet – ACS Dream Team Gorj

Cel mai bun jucător: Alexandru Mainerici – ISU Gorj

Golgheter: Roberto Dumitru – CS Voicu Dragon

În Liga 2 Amatori de Minifotbal, locul 1 a revenit formației Old Boys Dolce Vita, echipă care va participa la Campionatul Național de Old Boys, organizat de către Federația Româna de Minifotbal, în perioada 16 – 18 iunie, la Râșnov. Pe locul 2 a ieșit Atletic Târgu-Jiu, iar ,,bronzul” le-a revenit celor de Digi Team Târgu-Jiu.

Premii individuale Liga 2 Amatori de Minifotbal:

Cel mai bun portar: Dorin Hîrsu – Old Boys Dolce Vita

Cel mai bun tânăr jucător: Adelin Ciobanu – Atletic Târgu-Jiu

Cel mai bun jucător: Ion Al-Ioani – Old Boys Dolce Vita

Golgheter: Raducu Bușe – Digi Team Târgu-Jiu.

Premierea a fost făcută de către Cosmin Iosu, președinte ACS Minifotbal Gorj, și Andrei Dragu, component al echipei de Liga 1 FC Botoșani.

Cătălin Pasăre