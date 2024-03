Acreditarea Erasmus+ la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, noi experiențe, noi oportunități!

În perioada 2-9 martie 2024, paisprezece elevi ai Colegiului Național ,,Tudor Vladimirescu”, însoțiți de profesorii coordonatori Dragotă Teodora, Popescu Anca Manuela și Ecobescu Tulea Ana Daniela, au avut șansa, în urma susținerii unui concurs de selecție în care și-au pus în valoare competențe lingvistice, cunoștințe despre Programul Erasmus+ și demonstrarea abilităților de comunicare, adaptare și socializare, să se afle într-o instituție similară de învățământ din spațiul european, respectiv, școala “Cristo Crucificado”, Mula, Spania, în cadrul proiectul Erasmus+ Acreditare 2023-1-RO01-KA121-SCH-000125624.

Alături de alți elevi și profesori din instituții școlare europene din țări precum Grecia, Italia, Turcia, elevii Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae” Târgu Jiu și de elevii gazdă, aceștia au participat la diverse activități ce au vizat dezvoltarea de competențe cheie și schimb de bune practici în domeniul educației. În prima zi, elevii au avut parte de ,,o lecție interactivă” despre poluare și efectele ei, în cadrul unei excursii în regiunea turistică Cartagena, laguna Mar Menor și frumosul sătuc Los Nietos.

„Colegio Cristo Crucificado” și-a deschis porțile în următoarea zi când, noi, oaspeții, am fost întâmpinați de doamna director a școlii, de domnii profesori, de elevii prietenoși ai acestei școli catolice. Cu multă bucurie, aceștia ne-au făcut turul școlii și ne-au prezentat în cel mai frumos mod posibil, o școală colorată, cu elevi de 4 -16 ani, care poartă cu mândrie uniformele școlii lor. Activitățile propuse în școală au fost legate de dezvoltarea abilităților computaționale, elevii au învățat cum funcționează un robot, au folosit Arduino, un 3D Printer și programul Scratch. Castelul din Mula, vechi de 500 de ani și, El Real Monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación au fost ținta drumeției din orele după-amiezei. În ziua următoare, la Primăria orașului Mula, am fost întâmpinați de delegația din cadrul Primăriei și domnul primar care a prezentat istoricul și problematica administrativă a localității, legată în special de reciclare și grija față de mediu, apoi elevii au continuat să susțină activități pe ateliere în cadrul școlii. Ziua de 7 martie a însemnat o frumoasă călătorie către orașul Granada, unde Parcul de Științe a oferit elevilor o frumoasă incursiune în lumea științei, dar și a artei. Colegii noștri, Nodea Vlad și Nodea Rareș, pasionați de muzică, ne-au încântat cu partituri cântate la pianul din holul muzeului. Atelierele de științe, cel mai înalt telescop și zona de astronomie, au făcut din acest moment unul memorabil. Următoarea destinație, Castelul Alhambra, a fost o veritabilă lecție de arhitectură și istorie, un loc de poveste în umbra florilor, a lămâilor și portocalilor plini de fructe. Ultima zi a fost un moment plin de emoție, în care s-au finalizat activitățile pe ateliere, s-au făcut prezentări ale rezultatelor și s-au înmânat certificatele, iar seara am avut parte de o cina festivă alături de toți cei implicați în acest proiect cu dansuri flamenco, muzică tradițională cântată la chitară și cajon, precum și tradiționala paella gătită sub ochii noștri.

Experiența Erasmus+ a fost una memorabilă pentru elevii participanți:

,,Pentru prima mea implicare într-un proiect Erasmus+, spun cu toată asumarea că sunt fericită de această oportunitate, deoarece am avut șansa să fiu parte a unui program extraordinar, care mi-a oferit posibilitatea să vizitez, să particip la un schimb intercultural, să cunosc oameni noi care m-au ajutat să îmi îmbunătățesc competențele lingvistice și culturale.” – Stancu Alexia (XF)

,,Am participat și la cursuri în cadrul „Colegiului Cristo Crucificado” din Mula și am identificat diferențele dintre sistemul de învățământ românesc și cel spaniol. Cu ajutorul acestui proiect mi-am îmbunătățit si abilitățile lingvistice, fiind nevoită să vorbesc în limba engleză și să învăț câteva cuvinte și în limba spaniolă.” – Bosoancă Patricia (XIG)

,,Cel mai mult m-au impresionat conexiunile care s-au creat între copii. M-am apropiat mult, atât de elevii din Spania, Turcia si Italia, cât și de colegii mei de aici, de la Colegiul Național “Tudor Vladimirescu”. – Dobrescu Ioana-Teodora (IXA)

,,Cred că este greu de exprimat în cuvinte cum m-am simțit în timpul acestui proiect Erasmus+ în Spania, însă pot spune ca a fost o experiență pe care cu siguranță o voi purta cu mine toată viața. Fiecare dintre noi a avut o prima experiență aici precum mersul cu avionul, cu trenul sau zborul peste hotare fără părinții noștri.” – Dinescu Daria (IXA)

,,Experiența mea în cadrul mobilității Erasmus+ din Spania a fost una fantastică. Încă de la sosire, am fost întâmpinat cu brațele deschise de oameni plini de căldură în suflet și foarte primitori. A fost extraordinar să văd cât de deschiși și dornici de a cunoaște oameni noi sunt locuitorii acelui frumos colț de lume.” – Stancu Mario (IXA)

,,Pentru mine, numeroasele oportunități întâmpinate într-o singură săptămână au dat farmecul acestui proiect, făcându-l de neuitat, o amintire invulnerabilă în fața trecerii zilelor. Am avut oportunitatea de a descoperi lucruri noi în ceea ce privește cultura spaniolă, dar și degradarea mediului,” basm” ce s-a dovedit a fi adevărat. Am avut ocazia să redescopăr o lume pe care credeam că o cunosc, toți fiind brusc surprinși de cât de simplu și ușor era să te împrietenești – o întreagă ecuație care, odată simplificată, ne-a făcut să simțim o nesperată bucurie.” – Nodea Vlad (XC)

,,Această experiență m-a schimbat. Nu mă așteptam într-o săptămână. Dar acum îmi doresc să particip în cât mai multe proiecte. Îmi doresc să vizitez lumea și să mă împrietenesc cu oamenii. Nu o să uit niciodată orășelul Mula, nu o să uit niciodată experiența Erasmus+ si nu doar din pricina amintirilor și a pozelor, ci și datorită schimbării care deja se produce. Atât de puternic a fost impactul!” – Dastevski Maria(XG)

Profesor coordonator, Teodora Dragotă