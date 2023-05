Accident la Arcani generat de o pisică! Satul, lăsat fără curent!

A fost pană de curent electric ieri la Arcani, după ce un stâlp din rețeaua de electricitate a fost grav avariat. Un șofer de 21 de ani, din localitate, a încercat să evite o pisică și, cum-necum, a scăpat mașina de sub control, izbind în plin stâlpul de pe marginea șoselei.

Elvis Popescu a fost rănit în urma impactului, pisica nu a scăpat cu viață, iar consătenii săi s-au strâns cu mic cu mare pentru a vedea ce s-a întâmplat, mai ales că și circulația rutieră a fost blocată pe parcursul zilei, fiind posibilă oricând căderea stâlpului de electricitate. Tatăl șoferului a fost printre primii oameni care au venit să vadă ce s-a întâmplat. „M-a sunat un vecin, că eu îl așteptam acasă, și când am venit aici am văzut mașina și stâlpul. Pe el l-a luat Salvarea, dar, din ce am înțeles, a vrut să evite o pisică. Mâța i-ar fi sărit în față și el a vrut să nu o calce și se întâmplă ce se întâmplă. Pisica e oricum moartă acolo lângă mașină. El nu era un vitezoman, era un șofer potolit și nici acum nu cred că a avut viteză”, a spus tatăl conducătorului auto. Oamenii veniți să vadă ce s-a întâmplat au declarat aproape la unison că șoferul nu era vreun vitezoman, dar nici nu își puteau explica de ce s-a rupt stâlpul în două bucăți dacă mașina nu circula cu viteză mare. „Ăsta e ghinion curat. Mai e și marți, i-a ieșit și pisica în cale. El a încercat s-o evite. Oricum e ciudat ce s-a întâmplat. A rămas și satul fără curent, eu am norocul că stau de la transformator în sus și la mine este, dar la cei mai mulți e pană și mai au de așteptat până se va repara”, a spus un sătean.

O vecină a șoferului a menționat și ea că tânărul nu conducea cu viteză niciodată. „El venea din schimbul trei acum și nu mergea cu viteză. A mers cu mine într-o dimineață la oraș și tot așa venea de la muncă, lucrase toată noaptea, dar nu s-a grăbit deloc. Știa că e obosit, probabil, și de aia nu băga viteză. Sunt alții care gonesc pe aici ca nebunii”, a menționat femeia. Șoferul a ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Târgu-Jiu, unde a fost supus investigațiilor medicale, unitatea transmițând că nu are viața pusă în pericol. Tânărul s-a ales însă cu dosar penal și este anchetat pentru vătămare corporală din culpă. Testul în privința alcoolemiei a fost negativ, au mai menționat anchetatorii. Un accident similar s-a produs în cursul zilei și la Pojogeni, unde un alt șofer a reușit să doboare complet un stâlp de pe marginea șoselei. Și aici scenariul s-a repetat ca la Arcani, conducătorul auto alegându-se și el cu dosar penal.

Gelu Ionescu