A plecat din funcția de secretar de stat! „Nu-mi mai pot atinge obiectivele”!

Decizie surprinzătoare a liberalului Iulian Popescu în privința poziției de secretar de stat pe care o ocupă de mai bine de un an de zile în Guvern. Acesta a luat ieri decizia de a se retrage din funcția publică pe motiv că nu își mai poate atinge obiectivele pentru care a acceptat să meargă acolo. Fost candidat la șefia Consiliului Județean Gorj, Popescu a mers în Guvern la „pachet” cu echipa Florin Câțu – Dan Vâlceanu și a reușit să supraviețuiască luni bune după ce ambii săi prieteni au pierdut funcțiile de conducere. „Acum aproape un an și jumătate am intrat în administrația centrală cu obiectivul de a pune în interesul țării experiența mea, cu scopul reformării Statului Român și așezarea României la locul meritat în cadrul Uniunii Europene. A fost o experiență interesantă și sunt bucuros că am reușit, împreună cu echipa, să punem pe tapet câteva subiecte importante precum simplificarea procedurilor de înființare a fondurilor de investiții, testarea mașinilor autonome ori încurajarea tehnologiei blockchain, ce vor contribui ca România să devină un campion al inovării și digitalizării. Mă bucur că am întâlnit foarte mulți oameni competenți și dedicați, cu care sunt convins că voi avea o colaborare productivă și voi continua să dezvolt proiecte pentru oameni. Din păcate, la acest moment contextul politic nu îmi mai conferă premisele necesare atingerii obiectivelor cu care am plecat la drum, motiv pentru care mi-am înaintat demisia din funcția de secretar de stat al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. Le doresc mult succes colegilor din minister și îi asigur că oricând vor avea nevoie de experiența mea vor găsi în mine un partener, chiar și din afara Guvernului”, a menționat Iulian Popescu într-o postare pe care a făcut-o pe Facebook pentru a-și anunța demisia din Guvern.

