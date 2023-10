A plecat băut după vodcă, cu mașina, și a fost prins! Condamnare!

Sentință pentru un șofer din Rovinari care, cu un an în urmă, la finalul lunii noiembrie, în noaptea de 27, a plecat de acasă să cumpere niște vodcă, după ce băuse alături de niște amici de-ai săi și… cu toții rămăseseră „pe sec”. Au plecat împreună după băutură, doar că șoferul n-a condus decât vreo 200 de metri pentru că a lovit cu mașina un stâlp. Spre ghinionul său, în zonă au apărut și agenții rutieri care au ,,mirosit” repede cu cine au de-a face. Probele de la spital au indicat și ele o alcoolemie uriașă, pe care, la proces, șoferul inculpat a recunoscut-o. „La ora 02:30 a avut o alcoolemie de 2,09g %,iar în urma probelor recoltate la ora 03:30, a avut o alcoolemie de 1,86 g %. Fiind audiat în cauză, inculpatul a recunoscut fapta comisă, precizând faptul că, în seara zilei de 27.11.2022, în timp ce se afla la domiciliul său din oraşul Rovinari, a consumat 100 ml vodcă, iar în jurul orelor 01:30, s-a hotărât să meargă până la magazinul (…) situat pe strada Muncii, urcându-se astfel la volanul autoturismului tatălui (…). Inculpatul a plecat împreună cu prietenii săi, (…) conducând pe o distanţă de 200 m, iar în apropierea magazinului aceştia au coborât pentru a intra în supermarket, iar acesta a intrat într-un stâlp iluminat intenţionând să întoarcă maşina. În aproximativ 5-6 minute au venit prietenii acestuia la faţa locului iar ulterior a apărut şi o patrulă de poliţie. Având în vedere că emana halenă alcoolică, inculpatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o îmbibaţie alcoolică de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat”, se arată în documentele de la dosarul cauzei. La instanță inculpatul a recunoscut isprava pe care a făcut-o, iar asta i-a ușurat situația, judecătorii dispunând acum condamnarea lui cu suspendare. „Condamnă inculpatul PFN la pedeapsa de 10 luni de închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă din data de 27.11.2022. În temeiul art. 91 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 10 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri (…). Pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei Rovinari sau Liceului Tehnologic ”Gheorghe Tătărescu” Rovinari, urmând a fi individualizată în concret de către consilierul de probaţiune din cadrul Serviciului de Probaţiune Gorj. (…). Obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 550 de lei, din care suma de 249 de lei este aferentă fazei de urmărire penală, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii”, se arată în decizia Judecătoriei Târgu Jiu.

Gelu Ionescu