A luat-o la ocazie și a lipsit-o de libertate! ,,A tras mașina la Scoarța pe un drum lăturalnic!”

O femeie de 54 de ani din Târgu Jiu, casnică, a reclamat, sâmbătă, la poliție că un șofer care o luase la ocazie la Milostea i-ar fi făcut propuneri indecente, ar fi avut un comportament agresiv la adresa sa și a lipsit-o de libertate. Femeia a apelat, printr-o cunoștință, la poliție, după ce conducătorul auto, aflat în stare de ebrietate, se oprise în Scoarța, pe un drum lăturalnic. Când a văzut că femeia vorbea cu operatorul de la 112, a întors mașină și în loc să meargă spre Târgu Jiu a luat-o înapoi spre Vâlcea spunându-i pasagerei că o duce ,,să facă sex”.

Dupe ce, din disperare, această i-a spus că suferă de o boala incurabilă, agasat, conducătorul mașinii a tras pe dreapta la Bumbești-Pițic și a lăsat-o pe marginea drumului. A fost prins însă de poliție în zona Berbești, la Mateești. Ajuns in fața organelor de anchetă, reclamantul nu și-a recunoscut faptele ci a dat vina pe femeie spunând că această i-ar fi făcut sex oral și nu s-a înțeles cu aceasta la preț.

I-a pus mâna pe sâni!

Femeia spune că a trecut printr-un adevărat coșmar, din momentul in care, la Milostea, lângă ea a oprit un Volkswagen de culoare bleumarin cu numărul de înmatriculare GJ 05 MWN. La volan se afla un bărbat cu vasta de aproximativ 45 de ani. Femeia a spus că vrea să ajungă la Târgu Jiu, iar șoferul a motivat că are același traseu spre ieșirea din județ, unde are un verișor ,,pe nume Hortopan”.

La câțiva kilometri parcurși, pasagera spune că l-am văzut pe șofer consumând la volan alcool, mai exact un pet de bere. Atunci a realizat că urcat în mașină nepotrivită. Lucrurile s-au complicat in momentul in momentul în care a tras autoturismul pe un drum lăturalnic, pe raza comunei Scoarța. „La intrare în Piștești a intrat pe un drum lăturalnic, neasfaltat. A zis că vrea să urineze. A coborât din mașină. Eu am sunat un prieten și l-am rugat să apeleze la poliție, povestindu-i rapid în ce mașină mă aflu. Șoferul a văzut că vorbesc la telefon și m-a intrebat cu cine vorbesc. I-am zis că cu soțul meu. Imediat după această discuție m-a și sunat operatoarea de la 112. El a urcat în mașină, agitat, și a luat-o înapoi spre Vâlcea și nu spre Târgu Jiu cum spunea că este destinația sa. I-am spus că o luase spre Copăcioasa. Atunci a trecut un echipaj de poliție pe lângă noi. Speram să ne oprească deoarece indicasem culoarea și marca mașinii în care mă aflam… Am intrat în disperare când am văzut că nu ne oprește poliția în timp ce noi mergea înapoi spre Vâlcea. Șoferul a început să îmi spune că mergem să facem sex, a început să îmi pretindă bani și sa îmi ceara telefonul. Îmi spune că o să vad cum arată un bărbat adevărat. A început să îmi zică că are femei, gen că e pește, asta, în toată lumea. A incercat sa îmi pună mâna pe sâni. Intrasem în panică și am închis telefonul, pentru că el începuse să fie agresiv. Am apelat la ultima speranță, am inceput sa ii spun că sunt bolnava sa mă lase să coborm I-am zis că sunt bolnava, că vin de la spital, că am o boala incurabilă și că doresc sa îmi văd fiul. El zicea, în schimb, că facem sex si că trebuie să ii dau bani. Mi-a cerut 700 de lei și telefonul mobil. L-am rugat sa cobor dar a oprit, după multe insistente, la Bumbești Pițic. Am redeschis, imediat după, telefonul”, a explicat reclamanta.

Aceasta spune că poliția l-a prins pe individ la Mateești, sesizând că este sub influența alcoolului. ,,Am redeschis telefonul și am apelat eu la 112. A venit un echipaj de poliție și m-au dus la Poliția Novaci unde am dat declarații. In timp ce eram in postul de politie am aflat că l-au prins în trafic în zona Berbești, în localitatea Mateești că ar fi refuzat al doilea test, după ce polițiștii au stabilit că era sub influența alcoolului. El ar fi declarat în fața polițiștilor că i-as fi făcut sex oral și nu ne-am înțeles la preț fapt pentru care l-aș fi reclamat. Aștept acum că poliția să ancheteze reclamația mea.ma gândesc că individul a făcut o practică din a lua femei la ocazie pentru sex”, a explicat aceasta.

Individul, reținut 24 de ore!

„La data de 16 aprilie a.c., polițiști din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Novaci au reținut, pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reţinere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj, un bărbat, de 43 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, bănuit de săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal.Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit faptul că, la aceeași dată, bărbatul, în timp ce conducea un autovehicul în localitatea Slătioara, județul Vâlcea, ar fi luat la ocazie o femeie, de 54 de ani, din Târgu Jiu. Pe parcursul deplasării, femeia i-ar fi solicitat bărbatului să îi permită să coboare din autovehicul, însă acesta a refuzat în mod repetat. Ajungând în localitatea Scoarța, conducătorul auto ar fi întors mașina și s-ar fi îndreptat din nou spre municipiul Vâlcea, iar femeii i-ar fi permis să coboare în localitatea Bumbești Pițic.Cercetările sunt continuate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. Astazi, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Novaci, cu propuneri legale”, a anunțat Biroul de Presă al IPJ Gorj.