A început rotativa la ANPC: Comercianții din Gorj au scăpat de Manta, coșmarul Comandamentului de Iarnă

Secretarul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, Felix Manta, a fost eliberat din funcția de conducere ocupată în ultimul an la vârful ANPC, chiar la finalul lunii trecute. Manta, cel care ,,a rupt pe genunchi”, în perioada decembrie-ianuarie, agenții economici din Gorj, făcând verificări despotice de la Rânca la Târgu-Jiu, a fost obligat să își facă bagajele și să se mute înapoi la Mehedinți. Odată cu funcția, în care a fost remunerat cu peste 109.000 de lei, în ultimul an, fostul secretar general al ANPC a pierdut și funcția, remunerată cu 65.000 de lei, de membru în Colegiul de Coordonare al Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor din Domeniul Bancar.

Vă mai aduceți aminte de mehedințeanul Felix Manta, secretarul general al ANPC, cel care făcea pe zmeul în Gorj la finalul anului trecut și începutul acestui an, din postura de lider al Comandamentului de Iarnă 2022 pentru Rânca-Gorj?

Cel care nu a scos un cuvânt public legat de controalele exagerate făcute în județul nostru, multe cu dedicație, dar, care a fost salvat ,,cu delicatețe”, de șeful lui direct care ne spunea, urlând, ce prăpăd a găsit echipa de la Mehedinți, venită să spargă, la propriu, câștigurile potențiale ale patronilor din HORECA din Gorj, de sărbătorile de iarnă? Ei bine, același Felix Manta nu mai este mare bos la vârful ANPC, ținând trena lui Horia Constantinescu, ci este comisar adjunct la structura regională, după ce, pe 28 aprilie, a fost obligat să părăsească capitala și să revină, cu coada între picioare, înapoi acasă.

Manta a rămas secretar, doar pe site!

Felix Manta nu a lăsat în urmă colegi înlăcrimați, ci doar o instituție ANPC nefunctională din punct de vedere al legalității. Mai mult, site-ul ANPC este nefuncțional, iar schimbarea mehedințeanului nu a fost operată și pe pagina oficială a instituției. Astfel, secretarul general Manta Felix apare încă în poziția șezând pe siteul amintit, deși el este, de zile bune, în poziția de adjunct la Regiunea Olteniei.

Dorind să îi luăm un punct de vedere proaspăt destituitului secretar, am accesat site-ul ANPC, iar la comisari, pe zona Mehedinți, figurează ca și comisar șef adjunct nu Manta, ci Diana Moraru, un personaj cunoscut gorjenilor tot din perioada Comandamentului de Iarnă 2022 – Rânca, Gorj. Daca va mai aduceți aminte, comisarul în cauză, din judetul vecin, comunica telefonic superiorului Manta unde ,,să dea lovitura”, adică ce agenți economici să ia de păr în Gorj, ca lucrurile să iasă mai mult decât bine. Înțelegeți dumneavoastră… Dar și respectiva și-a pierdut scaunul, deși figurează șefa și e pozată tot în șezut pe site-ul nefuncțional al ANPC.

Lipsesc numerele de contact, evident, așa că, atât ,,Gorjeanul”, cât și simplii consumatori nu au unde să se adreseze dacă semnalează vreo problemă pentru județul vecin. Nici la Gorj situația nu este mai roz. Și la CJPC Gorj figurează, pe același site neactualizat, comisarii Constantin Gherghina și Horcea Daniel, deși primul a demisionat din funcție, în octombrie 2022, iar al doilea a demisionat în martie 2023.

Trei comisari lipsă la CJPC Gorj

Pe site nu scrie, deși ar trebui, că la nivelul Protecției Consumatorului Gorj este o lipsă de trei comisari. Asta și pentru că, pe lângă cei doi demisionari, nici comisarul Enache Constantin nu mai este în instituție deoarece s-a pensionat.

Mai mult, odată cu reorganizarea ANPC, președintele Horia Constantinescu a desființat aici două posturi, unul de comisar execuție asistent și unul de consilier juridic asistent.

Care a fost temeiul legal pentru desființarea acestor posturi, numai Hora Constantinescu știe. Ar fi normal, în acest context, să ne întrebăm de ce doar CJPC Gorj, din toată Oltenia, nu are consilier juridic, mai ales că sunt atâtea dosare de soluționat după Comandamentul de Iarnă 2022. Răspunsul îl bănuim, însă asta este o altă poveste asupra căreia vom reveni..

Funcția lui Felix: Un apartament și un Duster

Dar să revenim la fostul secretar general al ANPC, Felix Daniel Manta.

În ultimul an, nu de domnie, ci de ocupare a scaunului de secretar general, mehedințeanul a obținut un venit declarat de 109.463 de lei.

Mai mult, în 2022, acesta și-a achiziționat un apartament de 76 mp în Severin și o Dacia Duster nouă, cu an de fabricație 2022.

Practic, i-a mers bine. Dar nu asta am vrut să îl întrebăm pe șeful direct a lui Felix Manta, pe Radu Preda, șeful pe Regiune.

Ci cum se înțelege cu subalternul cu aere de București. Din păcate, numărul respectivului apare invalid, iar site-ul ANPC nu este transparent la acest capitol.

ANAMARIA STOICA