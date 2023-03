A ieșit bine! România a tremurat cu Belarus, dar a luat avans față de Kosovo și Israel

Naționala de fotbal a României a obținut șase puncte din meciurile cu Andorra și Belarus. Trupa lui Edward Iordănescu a trecut cu 2-1 de formația lui Georgi Kondratiev, după un meci pe care l-a controlat, dar la finalul căruia a tremurat. Nicolae Stanciu (17) și Andrei Burcă (19) au oferit un avantaj consistent tricolorilor înainte de pauză, iar Denis Alibec a lovit transversala în startul reprizei secunde. Treptat, amfitrionii au pierdut din consistență la mijlocul terenului și au devenit apatici, lucru care aproape i-a costat. Morozov a redus din diferență în minutul 86, iar Belarus a presat cu toate liniile în prelungiri. Din fericire, vizitatorii nu au avut puterea să egaleze. Nu a fost singura veste bună a serii. În celelalte meciuri ale grupei, Kosovo a remizat cu Andorra (1-1), iar Elveția a bătut-o pe Israel (3-0).

Rezultatele le dau și mai mare încredere tricolorilor. ,,Nu cred că sunt foarte multe de comentat. Ăsta era obiectivul nostru: șase puncte din cele două meciuri. L-am îndeplinit. Poate nu suntem încă unde ne dorim ca exprimare în joc, dar ceea ce s-a întâmplat, în special în aceste opt-nouă zile și din septembrie încoace, mă bucură foarte mult. Poate din afară nu se pune mult accent, dar pentru noi era important să creăm acest grup și să vină și rezultatele”, a declarat Nicușor Stanciu.

,,Ne-am îndeplinit obiectivul. Am controlat trei reprize autoritar (n.r. cele două cu Andorra și prima cu Belarus), iar acum a venit repriza asta în care le-am dat șansa adversarilor să pună presiune pe noi, să aibă ocazii. Sper să nu se mai întâmple asta pentru că trăim cu emoții și nu e normal. Tratăm fiecare adversar la fel, așa a fost și cu Andorra. Trebuie să fim mai pragmatici, să nu mai fim relaxați”, a adăugat Andrei Burcă.

,,Ne bucurăm că am câștigat acest meci, chiar dacă repriza a doua a fost foarte slabă. Important e că am reușit să câștigăm. Dacă făceam 3-0, era meciul gata. Ne-am retras un pic, am făcut 2-0 și am crezut că este meciul gata. Important e că am luat șase puncte. Sperăm că venim la următoarea convocare mai ambițioși. În România nimeni nu are încredere în noi. Trebuie să le arătăm că greșesc. Sunt mulțumit că am luat șase puncte. Le mulțumim suporterilor că au fost alături de noi. Sperăm să jucăm mult mai bine. Nu e presiune, noi venim să jucăm aici pentru țară. Nu venim să facem act de prezență”, a precizat Denis Alibec.

Fanii au fost și pe placul selecționerului Edward Iordănescu, care nu a apreciat însă capacitatea echipei sale de a gestiona avantajul.

,,Felicit echipa şi mulţumesc publicului, echipa a obţinut ce ne-am propus, şase puncte. Jocul, dacă analizăm, a fost superior rezultatului. Am avut o primă repriză foarte bună, în a doua am avut bară. Din păcate nu ştim să omorâm jocul, nu am reuşit să facem 3-0. Dacă reuşim să fim mai pragmatici, mai decişi, mă declar fericit. Sută la sută aceste rezultate dau încredere, ne hrănim cu ele, dau curaj. Uitaţi-vă şi Andorra ce a făcut cu Kosovo. Dacă noi făceam egal cu Andorra acasă, probabil eram linşaţi. Nu mai sunt echipe mici, trebuie să fim conştienţi de asta. Dacă vrem să mergem la European, trebuie să strângem rândurile”, a spus Iordănescu.

ROMÂNIA – BELARUS 2-1 (Stanciu 17’, Burcă 19’ / Marozauv 86′)

ROMÂNIA: 12. Radu – 4. Manea, 3. Drăgușin, 15. Burcă, 13. Opruț – 18. R. Marin, 6. Băluță (8. Cicâldău, 44), 10. Stanciu-cpt. (14. M. Marin, 77) – 21. Moruțan (17. Dobre, 65), 7. Alibec (19. Tănase, 77), 20. Man (22. Oct. Popescu, 65). Selecționer: Edward Iordănescu.

BELARUS: 1. Plotnikov – 7. Bykov, 20. Volkov, 4. Khadarkevich, 22. Malkevich – 17. Kovalev, 6. Selyava, 14. Yablonski (21. Klimovich, 65), 9. Ebong – 10. Bakhar (23. Marozau, 77), 11. Khvaschinski (15. Yuzepchuk, 46). Selecționer: Georgi Kondratiev

Cătălin Pasăre