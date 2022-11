A furat dintr-o vilă aflată în construcție. Condamnare!

Un tânăr de 21 de ani, din comuna Plopșoru, a fost condamnat la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, după ce a intrat în vila în construcție a unor vecini plecați la muncă în străinătate și a furat mai multe pachete de parchet laminat. Bunurile au fost rapid valorificate, pe bani puțini.

Fapta s-a petrecut astă-primăvară. „S-a reținut că, în perioada 01.03.2022-06.04.2022, în jurul orei 23:30, inculpatul a pătruns în imobilul nelocuit al persoanei vătămate, situat în sat Văleni, prin forţarea canatei de la o fereastră, de unde a sustras 33 de pachete de parchet şi plinta aferentă pentru acesta”, potrivit rechizitoriului. Tânărul știa că vecinii săi sunt plecați la muncă în străinătate, iar casa este nelocuită. Imobilul se afla în construcție, la parter fiind depozitate mai multe bunuri (electronice, electrocasnice, scule, unelte).

Tânărul a găsit repede clienți pentru a vinde bunurile furate. I-a spus cumpărătorului că dă tot parchetul la un preț bun, de 700 de lei, deoarece are nevoie urgentă de bani. Iar cele patru pachete cu plintă le-a vândut cu 550 de lei.

Tânărul a recunoscut fapta și a cerut judecarea în procedură simplificată. Judecătorii i-au aplicat cea mai blândă pedeapsă pentru furt calificat – un an de închisoare cu amânarea pedepsei. Asta înseamnă că dacă tânărul nu comite nicio infracțiune în perioada de supraveghere de doi ani, condamnarea nu îi va fi trecută în cazier, așa cum se întâmplă în cazul unei pedepse cu suspendare.

„Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Gorj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 404 alin. (3) C. pr. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.88 alin.1, 2 şi 3 C.pen., potrivit cărora, dacă în termenul de supraveghere nu respectă măsurile de supraveghere sau obligaţiile impuse, nu îndeplineşte integral obligaţiile civile sau săvârşeşte cu intenţie sau intenţie depăşită o nouă infracţiune, instanţa va revoca amânarea şi va dispune aplicarea şi executarea pedepsei”, a decis, săptămâna trecută, Judecătoria Târgu-Jiu.

Vecinul tânărului nu s-a constituit parte civilă în proces. Sentința nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

