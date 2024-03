3,8 milioane de euro pentru disponibilizări, în bugetul CEO din 2024!

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Complexului Energetic Oltenia (CEO), companie aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, ar putea fi aprobat în prima ședință de Guvern, fiind inițiat un proiect de hotărâre în acest sens. Documentul conține informații relevante privind plățile compensatorii, disponibilizările de personal și perspectivele financiare ale companiei și a fost avizat de acționarii CEO în urmă cu trei săptămâni. Compania energetică a inclus în bugetul din acest an suma de 19 milioane de lei, adică 3,8 milioane de euro, pentru cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal.

CEO a inclus în bugetul de venituri și cheltuieli din acest an peste 19 milioane de lei pentru cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal. Această sumă a fost prevăzută și în bugetul din anii precedenți, însă nu a fost utilizată pentru plăți compensatorii, deoarece nu au avut loc disponibilizări. Numărul de personal prognozat la finalul anului este de 8.016 salariați, în scădere față de cei 10.444 prognozați, anul trecut, prin BVC-ul aprobat în luna noiembrie. Totuși, situația este destul de bună în comparație cu scenariul negru prevăzut în Planul de restructurare revizuit al companiei, care indica 7.796 de salariați la finele lui 2023 și 6.744 la finalul anului 2024. De asemenea, câștigul mediu lunar pe salariat va crește, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială. Evident, de o creștere consistentă au parte și șefii companiei, aceasta fiind prevăzută la capitolul ,,cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere”. Se prefigurează un profit pentru acest an de aproape 43,4 milioane de lei. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Complexul Energetic Oltenia ar putea fi aprobat în ședința de Guvern din această săptămână, proiectul de hotărâre fiind deja la Ministerul Energiei. Acționarii companiei energetice au avizat bugetul pe 12 februarie a.c.. Potrivit documentului, se estimează venituri mai mici cu aproximativ 2 miliarde de lei, în comparație cu anul trecut, mai exact 5,46 miliarde de lei, în acest an, față de 7,36 miliarde de lei, în anul precedent.

Claudiu Matei