Maratonul literar „Zbor de vineri” s-a încheiat la Târgu-Jiu

În seara zilei de vineri 23 noiembrie 2022, la Biblioteca Județeană „Christian Tell” din Târgu Jiu s-a încheiat Maratonul literar de poezie „Zbor de vineri“, început cu patru luni în urmă.

La 17 iulie 2022, Arta conversației XXI (organizator) a deschis maratonul literar „Zbor de vineri” – un concurs de poezie cu premii, având și un sponsor exclusivist „Parapanta Clopotiva” din Hunedoara, alături de doi sponsori speciali „Editura Eikon” din București și „Cafeneaua Filosofică Toronto”.

Poeziile înscrise la concurs au fost valoroase, pline de emoție și farmec poetic, punând la grea încercare jurații pentru a realiza o ierarhie impusă de regulamentul concursului. De aceea, Editura Eikon i-a unit pe toți cei 22 de poeți înscriși la concurs, dintre care trei au fost debutanți, într-un poem (volum colectiv). Lansarea volumului și festivitatea de premiere a avut loc la Biblioteca Județeană „Christian Tell” din Târgu Jiu, miercuri, 23 noiembrie, începând cu orele 16, în prezența unui grup restrâns de persoane: Elisabeta (Eli) Gîlcescu, Ioana Burghel, Maria Rocselena Verdeș, Dorina Cioplea Văduva, Cristina Jura (reprezentanta Asociației Parapanta Clopotiva), Viorel Surdoiu, Daniel Murărița, George Drăghescu, Gigi Bușe, Ionel D. Cioabă și Alexandru-Mihail-Eusebiu Ciobanu.

Între cei 22 de poeți care au adăugat un zbor eternității, s-au remarcat și gorjenii: Mihai Amaradia, Ioana Burghel și fabulosul Florin Preda-Dochinoiu – un artist vizual altfel, un prieten al poeților, el fiind un poet care așteaptă, ascultă poezia, apropiindu-se tot mai mult de vocile de har ale fiecăruia, prin decorațiuni metaforice.

Editura Eikon a acordat următoarele premii pentru debut poetic: domnului Alex Neguran din Cluj-Napoca, domnului Alexandru-Eusebiu Ciobanu din Iași și domnului Lucian Vasiliu din Burlington, Canada.

Premiul Parapanta Clopotiva a fost acordat debutantului Alex Neguran din Cluj-Napoca.

Premiul I Arta conversației a fost acordat dnei Mihaela Maria Grecu din Geoagiu, județul Hunedoara.

Premiul al II-lea Arta conversației a fost acordat dnei Ioana Burghel din Glogova, județul Gorj.

Premiul al III-lea Arta conversației a fost acordat dnei Florina Sanda Cojocaru din Botoșani. Cafeneaua Filosofică Toronto a acordat:

Premiul I – domnului Geo Galetaru, Dudeștii Noi, județul Timiș;

Premiul al II-lea – doamnei Mihaela Maria Grecu, din Geoagiu, județul Hunedoara;

Premiul al III-lea – domnului Alex Neguran din Cluj-Napoca.

Vă prezint pe cei 22 de poeți cuprinși în antologia de poezii „Zbor de vineri”:

1 Mihaela AIONESEI, Premiul Eikon

2 Mihai AMARADIA, Premiul Eikon

3 Mariana Marica BABIUC, Premiul Eikon

4 Aurora BEST, Premiul Eikon

5 Ioana BURGHEL, Premiul Eikon, Premiul al II-lea Arta conversației

6 Mihaela Marilena CHIȚAC, Premiul Eikon

7 Alexandru-Eusebiu CIOBANU, (debut poetic) și Premiul Eikon

8 Florina Sanda COJOCARU, Premiul Eikon și Premiul al II-lea Arta Conversației

9 Eleodor DINU, Premiul Eikon

10 Geo GALETARU, Premiul Eikon și Premiul I Cafeneaua Filosofică Toronto

11 Gabriel GHERBĂLUȚĂ, Premiul Eikon

12 Mihaela Maria GRECU, Premiul I Arta Conversației, Premiul Eikon și Premiul al II-lea Cafeneaua Filosofică Toronto

13 Cristian IRINOIU, Premiul Eikon

14 Teodor LAUREAN (Teo din Meșcreac), Premiul Eikon

15 Alex NEGURAN (debut poetic), Premiul I Parapanta Clopotiva, Premiul Eikon și Premiul al III-lea Cafeneaua Filosofică Toronto

16 Mugurel PUȘCAȘ, Premiul Eikon

17 Florian SILIȘTEANU, Premiul Eikon

18 Gheorghe ȘERBĂNESCU, Premiul Eikon

19 Emilia ȚUȚUIANU, Premiul Eikon

20 Lucian VASILIU (debut poetic), Premiul Eikon

21 Diana VINTURICI, Premiul Eikon

22 Gina ZAHARIA, Premiul Eikon

Dintre premianți, la Târgu Jiu, au fost prezenți Ioana Burghel și debutantul Alexandru-Mihail-Eusebiu Ciobanu.

Ioana Burghel, s-a născut la 19 martie 1968, în comuna Bolboși, județul Gorj și este de profesie economist. A publicat poezie în 15 antologii și în revistele: Orizonturi literare, Actualitatea literara, Discobolul, Vatra, Fila de Bucovina, Convorbiri literare, Feedback, Melidonium, Romania literara, Argeș, New York Magazin s.a. A debutat în anul 2013 cu volumul de poezie „Hoața de maci”. A mai publicat „O fereastră întredeschisă într-un câmp răpit de maci” (2013) și „Vene de pământ” (2016). Este membra a Cenaclului „Qpoem” din anul 2015.

Alexandru-Mihail-Eusebiu Ciobanu, s-a născut la 10 iunie 2002 la Focșani, județul Vrancea și este student la Facultatea de Psihologie în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Scrie poezii de la vârsta de 14 ani și a publicat prima poezie „Dincolo de sfârșit” în „Ziarul de Vrancea”, în anul 2017. O parte dintre poeții participanți la concurs care nu au putut veni, au trimis mesaje de mulțumire organizatorilor, din care redau câteva: „Odată cu începerea concursului, veștile bune au curs ca și cum din cer îngeri blonzi scuturau un nor de ploaie, dar până ajungeau pe pământ, totul se transforma în emoție, armonie, iubire, lepădare de sine, într-un cuvânt, poezie. Poezia este cea care ne-a unit pe tărâmul cuvintelor nenăscute, acolo unde doamna Elisabeta Gîlcescu ne-a invitat să pășim încrezători, să descoperim «Arta conversației» în umbra cuvântului, să ne redescoperim în lumina lui, noi făuritorii de lumi vesele ori posace, noi neînțeleșii, neadaptații planetei – poeții. Și cum să nu te emoționezi, să nu rezonezi, când cu atâta generozitate ești invitat să participi la un zbor. Nu orice zbor, ci cel de vineri! Nu singur, ci laolaltă cu alți iubitori de zbor înalt care-și doresc să atingă cu sufletul piscuri neatinse decât de ploi, de ninsori, de vreun lup, ori vreun uliu rătăcit, și mângâiate de un soare blând și iubitor, așa cum au fost toți participații premiați atât de generos și neașteptat, prin editarea antologiei «Zbor de vineri», de una dintre editurile de elită ale literaturii «Eikon». O izbândă literară notabilă a efortului lor, dar mai ales a organizatorilor care merită toată lauda și aprecierea. Este onorantă orice nominalizare venită din partea unei edituri cu nume sonor cum este Editura Eikon. Dacă la conducerea ei mai este și un om de litere erudit și exigent precum distinsul domn Valentin Ajder, atunci cel nominalizat se poate considera un răsfățat al sorții. Felicitări premianților și organizatorilor!”, a transmis poeta Mihaela Aionesei (Târgu Secuiesc).

„Când înveți să țeși imagini din cuvinte și să le dăruiești altora, înseamnă că, pentru tine, timpul este un cavaler al clipelor, un festin literar. Altfel cum aș fi ajuns aici, în imperiul acesta în care vrei să te rătăcești și să devii, de bunăvoie, grădinarul care împodobește odăile sufletului?! Am aflat cu bucurie că sunt unul dintre câștigătorii premiului special oferit de Editura Eikon, premiu în cadrul concursului «Zbor de vineri» organizat de Arta Conversației. Ba mai mult, poeziile mele (zece la număr) vor alcătui, alături de cele ale altor confrați literari, un volum colectiv care va fi publicat de Editura Eikon, prin bunăvoința domnului director Valentin Ajder. Și atunci, cum să nu zbor? De emoție, pentru toate cuvintele care au trecut prin ziduri și prin anotimpuri, pentru a zări lumina intensă”, este mesajul poetei Gina Zaharia (Buzău).

Recunoscător pentru ocazia de exprimare oferită de concursul „Zbor de vineri“, Alex Neguran (Cluj-Napoca) mărturisește: „Premiul I Parapanta Clopotiva – Un zbor în tandem cu parapanta deasupra Țării Hațegului e unul dintre cele mai inedite. Apreciez mult această legătură pe care ați creat-o între arta poetică și un sport extrem (eu fiind un diletant în ambele domenii). Da, voi participa la volumul colectiv și salut cu entuziasm propunerea celor de la Editura Eikon.”

Felicitări distinsei poete Elisabeta Gîlcescu, personalitate de marcă a literaturii române, doamnă ce cu profesionalism de înaltă ținută a pus și pune mult suflet în tot ceea ce face pe tărâm cultural, finalizând cu succes proiectul literar de anvergură „Zbor de vineri”. Deasemenea, felicit toți organizatorii acestui proiect literar dar și poeții participanți la această competiție.

Despre poezie, în edițiile viitoare!

Gigi Bușe