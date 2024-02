18 cazuri de rujeolă în Gorj

Institutul Naţional de Sănătate Publică a informat că, în perioada 1 ianuarie 2023 – 25 februarie 2024, s-au confirmat 6.589 de cazuri de rujeolă. În această statistică, Gorjul figurează cu 18 cazuri de rujeolă, cele mai multe fiind confirmate în primele două luni din acest an. Vârsta gorjenilor care au avut rujeolă este între un an şi 36 de ani.

Potrivit datelor DSP Gorj, la nivelul judeţului sunt aproximativ 1.500 de copii restanţieri la vaccinul ROR.

În ultima săptămână, la nivel național s-au înregistrat 701 cazuri noi de rujeolă şi două decese, la o fetiță de un an și un băiețel de 11 luni, nevaccinați. (I.I.)