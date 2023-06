18 angajați ai CEO RĂMÂN în greva foamei! Declarațiile lui Marius Budăi ,,sunt o mare bătaie de joc!”

În fața Ministerului Muncii, s-au alăturat, ieri, angajaților CEO, aflați în greva foamei, încă patru salariați. Este a patra zi de grevă, iar ieri se anunțase că și Nicu Bunoaica, lider al Sindicatului Solidaritatea 2013 va intra în greva foamei mergând spre București.

Marius Budăi și Mihai Weber au avut ieșiri publice în care au promis că Legea 197 va fi aplicată. Însă aceste afirmații au rămas fără ecou, pentru că aceștia le-au spus greviștilor foamei că nu vor avea beneficiile aferente condițiilor speciale din prevederile Legii 197, și că această lege se va aplica doar cu privirea vârstei de pensionare, de 52 de ani.

,,Am luat hotărârea să continuăm acest protest extreme!”

Iată răspunsul vicepreședintelui Sindicatului Energia Rovinari, Manu Tomescu:,, În urma discuțiilor pe care le-am avut în urmă cu puțin timp cu domnul Marius Budăi, Ministrul Muncii, discuții prin care ni s-a confirmat faptul că în ceea ce privește prevederile legii nr.197/2021, conform circularei trimise astăzi, de la Ministerul Muncii către casele de pensii, nu se beneficiază decât de reducerea cu 13 ani a vârstei de pensionare, la o vechime de 25 de ani lucrați în activitate, iar celelalte prevederi (stagiul de cotizare împărțit la 25 de ani și coeficientul de grupă în valoare de 1,5) NU SE VOR APLICA! Vă comunic că ținând cont de această BĂTAIE DE JOC venită din partea Guvernului României, prin Ministerul Muncii, eu împreună cu majoritatea protestatarilor din fața Ministerului Muncii, am luat HOTĂRÂREA de a rămâne în continuare în PROTESTUL EXTREM DE GREVĂ A FOAMEI! REVENDICAREA noastră rămâne aceeași, adică Guvernul României să respecte Constituția și DECIZIA I.C.C.J prin care să se calculeaze în integralitate toate prevederile legii nr.197/2021, așa cum au fost calculate și emise sutele de dosare de către casele de pensii din țară, în urma DECIZIILOR DEFINITIVE ale instanțelor judecătorești”, a spus acesta.

Declarațiile de ieri ale politicienilor| După doi ani de la promulgare: Marius Budăi și Mihai Weber (PSD): Legea 197/2021 va fi aplicată!

În urmă cu câteva zile, liderii federațiilor sindicale au anunțat că de la 1 iulie, nu mai puțin de 3.000 de salariați vor fi dați afară din CE Oltenia.

Dacă e să ne luăm după promisiunile PSD –ului, de ieri, concedierile ar putea fi evitate dacă guvernanții nu vor mai ține blocată Legea 197/2021. Liderul PSD Gorj, Mihai Weber, a declarat că legea de pensionare a minerilor și energeticienilor, care prevede reducerea vârstei de pensionare cu 13 ani, va fi aplicată.

La fel a anunțat ieri și ministrul Muncii, Marius Budăi: „Astăzi voi trimite în teritoriu toate instrucţiunile astfel încât Legea nr. 197 să fie aplicată, lege la care am lucrat şi eu în 2000 la ceea ce înseamnă 25 de ani de vechime şi reducerea vârstei de pensionare cu 13 ani. Am dat dispoziţie la Casa Naţională de Pensii să se facă o videoconferinţă astfel încât aplicarea Legii nr.197, coroborată cu decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să intre în vigoare de astăzi.”, a spus acesta.

Mihai Weber: ,,Respectarea Legii 197/2021, în sensul reducerii vârstei de pensionare cu 13 ani pentru angajații Complexului Oltenia care se încadrează în condițiile prevăzute, este deosebit de importantă! Oamenii merită și vor beneficia de aceste drepturi. În urma discuțiilor purtate cu prim-ministrul Marcel Ciolacu, ministrul Muncii-Marius Budăi, alături de reprezentanții Casei Naționale de Pensii, s-a stabilit ca în cursul acestei zile să fie emisă o circulară către toate Casele de Pensii, care să permită fără echivoc aplicarea Legii 197/2021. Având în vedere contextul actual, în care viitorul Complexului Energetic Oltenia este incert, avem obligația de a sprijinii angajații în demersul lor de a-și asigura viitorul”, a scris acesta pe pagina sa publică, ieri, după declarația ministrului. Amintim că Legea 197 a fost ținută blocată de politicienii de la putere, timp de peste doi ani. Concedierile bat la ușă, iar deblocarea legii este salvarea pentru miile de salariați ai CE Oltenia.

Mihaela C. Horvath