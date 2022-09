17 septembrie, zi de curățenie în tot Gorjul

„Let’s Do It, Romania!” desfășoară pe 17 septembrie o nouă zi de curăţenie naţională, în 34 de judeţe, inclusiv Gorj. La această campanie de ecologizare s-au înscris deja peste 5.200 de voluntari din Gorj. Ei vor primi saci menajeri și mănuși. Sunt voluntari din toate zonele județului, spun organizatorii.

Sacii ce urmează să fie colectați în urma acestei acțiuni vor fi ridicați cu titlu gratuit.

„Let’s Do It, Romania!” este cel mai mare proiect de implicare socială din România, care își propune curățarea deșeurilor din arealele naturale într-o singură zi.

I.I.