1 Decembrie, Târgu Jiu: Expoziții și parade militare

ISU Gorj a transmis câteva recomandări pentru această minivacanță. ”1 Decembrie înseamnă pentru noi românii parade militare. Am pregătit și noi o festivitate în care vor defila Garda de Onoare, militari din cadrul Garnizoanei Tg-Jiu, militari ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Lt.col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj și militari din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj”, anunță pompierii.

”O minivacanță specială pentru că vom sărbători Ziua Națională a României!🇹🇩

Indiferent că alegeți să vă petreceți această minivacanță acasă în familie, în unități de cazare sau să participați la evenimentele dedicate Zilei Naționale a României, trebuie să fiți preventivi și să vă feriți, pe cât posibil, de evenimentele nedorite!

Am văzut cu toții că iarna și-a intrat în drepturi, am văzut drumuri înzăpezite în multe zone ale țării, tocmai de aceea sfatul nostru este să vă informați în prealabil despre starea drumurilor dacă vreți să plecați într-o călătorie și, sub nicio formă, să nu plecați nepregătiți la drum! Pe lângă echiparea autovehiculului cu anvelope de iarnă, este necesat să băgați în portbagajul mașinii lanțurile antiderapante și o lopată pentru orice eventualitate. Luați în calcul că există și posibilitatea să rămâneți blocați și luați-vă cu dumneavoastră o rezervă de apă și hrană și, bineînțeles, umpleți rezervorul autovehiculului.

Dacă am ajuns într-o locație de cazare, identificăm vizual căile de evacuare și locurile în care sunt amplasate stingătoarele de incendiu. Nu se știe niciodată când ne vom confrunta cu o situație de urgență, dar este util să fim informați și să știm ce avem de făcut.

Cu siguranță, mulți vor alege să participe la paradele și ceremoniile militare sau alte evenimente dedicate Zilei Naționale a României. Nici aici pericolele nu vor sta departe, iar sfatulurile noastre sunt să nu lăsați nicio clipă copiii nesupravegheați, să acordați atenție sporită când parcați autovehiculele pentru a nu bloca hidranții stradali, căile de acces pentru autospecialele de intervenție sau căile de evacuare într-o siuație de urgență, să fumăm doar în locurile special amenajate și să nu utilizăm focul deschis în locuri cu pericol de incendiu.

Despre coșurile de fum, instalațiile de încălzit și instalațiile electrice, nu mai vorbim. Știți că trebuie verificate doar de către personal specializat, nu le utilizăm cu improvizații și ne luăm toate măsurile ca atât noi, cât și membrii familiilor noastre să fie în siguranță.

Orice situație de urgență o anuntăm prin intermediul numărului unic pentru apeluri de urgență 112, și pentru a avea toate cunoștințele necesare despre cum ne comportăm într-o situație urgență vizităm platforma națională https://fiipregatit.ro/

Noi vom fi la datorie și suntem pregătiți să intervenim pentru a gestiona orice situație de urgență!

Vă dorim să petreceți timp frumos alături de cei dragi și să nu vă confruntați cu situații de urgență!

Noi, ISU Gorj, vă invităm pe data de 1 Decembrie în municipiul Tg-Jiu, Bulevardul Constantin Brâncuși (langa Stadionul Minicipal), începând cu ora 11:00 pentru a striga împreună 🇹🇩“La mulți ani, România!”🇹🇩, 🇹🇩“La mulți ani, români!”🇹🇩.”, a transmis instituția.