Vrea interzicerea închiderii termocentralelor – Aviz favorabil pentru o lege inițiată de Radu Miruță (USR)

Deputatul de Gorj, Radu Miruță, a inițiat o lege prin care se interzice scoaterea din producție a capacităților de energie produsă pe cărbune. Acesta a anunțat că proiectul său a primit aviz favorabil.

Acesta speră ca și PSD și PNL să voteze o astfel de lege: ,,Proiectul de lege a responsabilității în energie, inițiat alături de colegă mea deputat Cristina Prună, care interzice scoaterea din producție a capacităților pe cărbune înainte de a pune ceva în schimb, a fost dezbătut în Consiliul Economic și Social. Am participat acolo, am susținut cu argumente acest proiect și am reușit să conving o majoritate de 2/3 astfel încât acest proiect a primit aviz pozitiv. Dacă liderilor PSD și PNL Gorj le-ar pasă cu adevărat de cărbune și de sistemul energetic național, nu s-ar mai rățoi unii la alții pe Facebook, într-un teatru ieftin și ar susține această lege. Nu ar mai fi dușmanii proiectelor bune pentru Gorj doar pentru că vin de la mine, ci ar face front comun. Vorbele lipsite de fapte sunt doar gargară, așa cum gargară a fost grijă față de CE Oltenia dintotdeauna. Dacă liderilor naționali ai PSD le-ar pasă de sistemul energetic românesc și în realitate, nu doar din gură, la televizor, ar înțelege că prețul la energie va scădea doar când vom avea mai multă energie. PSD a votat acum 3 săptămâni alături de PNL închiderea capacităților pe baza de cărbune, dar spune (la TV doar, că în Parlament votează invers) că nu își dorește asta, că le-a sucit Virgil Popescu mâna la spate și că n-au avut încotro. FALS, nicăieri în PNNR nu există vreo interdicție de a pune ceva în loc înainte să închizi. Doar în mintea celor care își doresc o Românie plină de resurse energetice, dar care să importe energie”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

M.C.H.