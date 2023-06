Trei baschetbaliști gorjeni în naționala Under 18. Sportivii se pregătesc la Târgu-Jiu

Gorjul are mai mulți reprezentanți în naționala masculină de baschet Under 18. Tricolorii se pregătesc pentru FIBA U18 European Championship – Division B. Întrecerea va avea loc în localitatea portugheză Matosinhos, în perioada 21-30 iulie și va aduna la start 22 de reprezentative de pe Bătrânul Continent. România a fost repartizată în Grupa C, alături de Estonia, Ucraina, Țările de Jos, Irlanda și Kosovo. În acest moment, tinerii pregătiți de Ciprian Enache se antrenează la Târgu-Jiu. Pregătirile din orașul lui Brâncuși vor dura până pe 2 iulie, după care naționala va pleca la Târgoviște pentru două meciuri amicale cu reprezentativa similară de cadeți. Din 6 iulie, România U18 se va pregăti în Portugalia. Din lotul lărgit fac parte trei jucători gorjeni. Este vorba despre Mihnea Vliacu, David Fîntînă și Tudor Şomăcescu. De asemenea, Alexandru Gliga, secund și la CSM Târgu Jiu, ocupă același rol și la echipa națională.

Cătălin Pasăre