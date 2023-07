Termocentralele Turceni, Rovinari și carierele aferente vor forma Filiala de lignit

* CEO va fi format din firme separate: 10 SPV-uri și Filiala de Lignit

* Păreri împărțite privind Minprest Serv și Medserv Min

* Ișalnița dispare

* Filiala de lignit va fi funcțională în 2026

Toate activele care țin de lignit, centrale, cariere – producție de energie electrică pe bază de lignit vor forma o filială separată de celelalte activități din Complexul Energetic Oltenia. Responsabili din cadrul administrației CEO au precizat pentru Gorjeanul: ,,În această filială intră toate centralele pe bază de lignit, practic, CEO actual se transformă în filiala pe lignit, ca o firmă separată. Cele 10 SPV și cele două societăți Minprest Serv și Medserv Min vor fi sub aceeași pălărie a CEO, la fel și filiala care se va înființa.

Ideea este să fie 10 centre de profit, o filială pe lignit și umbrela CEO. Toate activele care țin de lignit, funcționale sau nu, trebuie să intre în filiala lignit. Termocentrala Ișalnița, va fi în rezervă în 2024 -2025 și apoi nu va mai fi nimic”. O altă părere a celor din administrația companiei este Turceni și Rovinari și carierele aferente vor forma filiala de lignit fără Minprest și Medsevmin, care vor rămâne separate și fiecare cu propria lor conducere, iar toate aceste entități distincte vor fi sub pălăria CEO”.

Sursele citate vorbesc de faptul că planul pentru CEO este preluat după modelul Electrica, companie care e formată din mai multe societăți. CEO va fi acționar în cele 10 societăți mixte (SPV-uri), la Filiala de lignit, în Minprest Serv și Medserv Min.

Mihaela C. Horvath