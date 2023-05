Teren de sport și vestiare, investiție de 2 milioane de lei la Motru!

Primăria Motru a solicitat și obținut finanțare pentru realizarea unei investiții de 2 milioanede lei, pentru realizarea unui teren de tenis, volei și handbal în localitate. Banii au fost obținuți prin CNI. Noua investiție se realizează în apropierea Colegiului Național ,,George Coșbuc” și a Școlii Generale nr.2 din municipiu.

Până la finalul acestui an investiția, aflată în curs, va fi realizată.

Motru este un mare șantier și investește zi de zi in îmbunătățirea vieții, calității și confortului cetățenilor.

A.S.