PUSL Gorj: Trei proiecte importante depuse la Primăria Plopșoru

Reprezentantul filialei Plopșoru, consilierul Ionel Tudorașcu, a depus la primărie trei proiecte care vizează probleme importante în comunitate: ”După ședința de creare a Organizației PUSL Plopșoru, președintele acesteia, consilierul local Ionel Tudorașcu, văzând că găsește un sprijin în noii săi colegi politici, și-a suflecat mânecile și s-a apucat de treabă. Astfel, deja a depus proiecte care pot rezolva o parte dintre problemele comunității plopșorene”, a anunțat liderul PUSL Gorj, Dumitru Miroiu.

În folosul comunității

Consilierul local Ionel Tudorașcu a comunicat: „Am mers, astăzi, la Primăria Plopșoru însoțit de domnul Pupăzan Daniel, coordonator al PUSL Gorj, pentru a depune trei proiecte de hotărâre în folosul comunității noastre.

Intrarea mea în echipa PUSL Gorj este un plus de valoare pentru cetățenii din comuna Plopșoru, cât și pentru mine, deoarece am în spate o echipă care vrea să ajute oamenii.

În urma discuțiilor noastre de ieri, am identificat, pentru început, trei proiecte importante pentru comunitate dacă vor putea fi realizate și anume:

– CADASTRAREA GRATUITĂ A TERENURILOR DIN COMUNĂ;

– ACHIZIȚIA UNEI MAȘINI DE POMPIERI;

– ÎNFIINȚAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN.

Aceste proiecte vor aduce avantaje comunității, vreau sa facem împreună o administrație doar spre binele și în interesul comunității plopșorene.

Numai cu ajutorul majorității o să reușim să ne construim un viitor mai bun, un viitor sustenabil pentru noi, pentru familiile noastre, pentru cei care vor veni după noi.”, a spus acesta.