PSD Gorj: Realizarea Drumului Expres Târgu-Jiu-Craiova prinde contur

La Consiliul Județean Gorj avut loc, pe 24 martie, întâlnirea dintre reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, cu cei ai societății care se ocupă de implementarea proiectului ,,Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Drum Expres Craiova-Târgu Jiu”, cu primarii localităților care vor fi traversate de acest tronson și cu reprezentanții forțelor de ordine din județul Gorj. Întâlnirea a fost prezidată de președinții Mihai Weber și Cosmin Popescu.

Principalul subiect al discuțiilor a fost cel legat de facilitarea accesului prestatorului spre terenurile vizate și exproprierea suprafețelor care trebuie predate în vederea realizării lucrărilor aferente proiectului, având în vedere că multe dintre acestea sunt în proprietatea privată a oamenilor. ,,Este esențial să înțelegem cu toții că de acest proiect depinde în foarte mare măsură dezvoltarea județului Gorj, iar respectarea Legii 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, nu este opțională pentru nimeni”, a transmis PSD Gorj. ,,Pentru mine este foarte importantă realizarea Drumului Expres Târgu Jiu-Craiova, deoarece asta înseamnă dezvoltarea Gorjului. Este un proiect pe care îl urmăresc îndeaproape și am convingerea că va fi realizat în termenele asumate. Suntem în faza de finalizare a forajelor geotehnice și investigațiilor arheologice, urmând etapa de exproprieri, iar aici intră în rol autoritățile locale, care trebuie să sprijine reprezentanții CNAIR și pe cei ai firmei prestatoare cu tot ceea ce este nevoie. Modernizarea infrastructurii rutiere va face din Gorj un județ atractiv pentru investitori și sunt convins că odată cu finalizarea acestui proiect, vorbim de o nouă etapă în care va intra Gorjul. Așa cum am spus și până acum, pe porțiunea Craiova-Filiași, tronsonul va avea regim de autostradă, iar Târgu-Jiu- Filiași de Drum expres”, a declarat Mihai Weber, președintele PSD Gorj. O astfel de întâlnire a avut loc și la Consiliul Județean Dolj. La niveul Gorjului, localitățile pe raza cărora va trece Drumul expres sunt: Țânțăreni, Turburea, Aninoasa, Săulești, Vladimir, Jupânești, Scoarța, Târgu Cărbunești și Târgu-Jiu.

A.S.