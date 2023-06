Primul metru de asfalt la Samarinești, investiția este de un milion de euro

Localnicii din Samarinești au rămas uimiți când au văzut că autoritatea locală a reușit să se apuce de modernizarea unui drum. Era primul în ultimele trei decenii. Investiția este finanțată prin Programul Național ,,Anghel Saligny”. Finanțarea se referă la modernizarea DS1, drum sătesc aferent localității Samarinești, și DS4, aferent satului Valea Poienii. Sunt depuse cereri de finanțare pentru încă trei drumuri din comună, DS6, DS5 și DC84, cu o valoare de peste două milioane de euro.

,,Am reușit să începem asfaltarea acestui drum, și le mulțumesc tuturor celor implicați, nu a fost ușor, m-am lovit de foarte multe pe parcursul procedurilor necesare care au dus, în final, la semnarea contractului de finanțare. Am colaborat extraordinar însă cu domnul senator Iordache, este foarte important când este cineva care te ține la curent cu toate informațiile, în timp util, și faci ce trebuie.

Dânsul m-a ținut la curent cu fiecare stadiul al proiectului, mi-a spus ce trebuie sa fac și când trebuie sa fac iar printr-o colaborare eficientă am reușit să semnez acest contract de finanțare, să demareze procedura de licitație și acum să ajungem la stadiul de a turna primul metru de asfalt în comuna Samarinești. Ceea ce am promis în campania electorală, alături de domnul senator se îndeplinește, Dumnezeu m-a ajutat și am arătat astfel că nu vreau să dezamăgesc cetățenii, dimpotrivă. Le mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată și pentru răbdare.

Spun asta deoarece m-am confruntat cu neîncrederea și lipsa de răbdare a cetățenilor dar, pe bună dreptate, abia acum după 30 de ani de promisiuni văd și ei ceva palpabil in această comună. Eu au fost înțelepți și m-au creditat cu încrederea lor și am reușit să le arăt că merităm acest lucru. Iar investițiile în infrastructură locală nu se opresc aici”, a declarat primarul de Samarinești, Iulian Giurgescu. La turnarea primului metru de asfalt pe un drum local din Samarinești, a fost prezent și un localnic de 81 de ani. Acesta a declarat că este fericit, asta pentru că a trăit să vadă asfalt pe drumul din Samarinești.

,,Eu, niciodată nu am văzut asfalt aici. Era un noroi pe aicea și dacă veneam cu camionul nu puteam sa urc drumul ăsta. Aveam un camion și o remorcă după el și tot nu puteam să urc drumul ăsta, și era gol, nu încărcat. Eu îmi doream asfalt dar nu a vrut să facă nima. Dar a făcut primarul ăsta, al meu, că e de la mine din sat. A mai fost un primar de la Băzăvani, a făcut el ce a făcut, dar nu drumurile. Ăilalți nu au făcut chiar nimic. Sunt foarte bucuros că se pune asfalt acum, de 64 de ani de când sunt șofer, acum o să urc, prima dată cu asta”, a declarat localnicul.

,,Pentru mine este de o importanță deosebită această investiție, cu atât mai mult cu cât a fost o promisiune făcută în campania electorală a domnului primar, împreună cu dumnealui. El a avut o strategie in sensul că dacă merg cu dumnealui și girez in fața cetățenilor că vor avea asfalt, cu siguranță se va întâmpla asta.

Și uite că am avut această șansă cu programul național ”Anghel Saligny”, care ne-a oferit această oportunitate, iar domnul primar a depus două proiecte”, a explicat și senatorul Ion Iordache, prezent la turnarea primului metru de asfalt, după 30 de ani, în comuna Samarinești.

