Primăria Bărbătești, afectată de cutremure! Clădirea prezintă risc pentru salariați

Sediul Primăriei Bărbătești a fost afectat de cutremure, susține primarul Adrian Mangu. Potrivit edilului, clădirea nu mai prezintă siguranță pentru salariați, motiv pentru care acesta a decis să mute salariații în căminul cultural. Clădirea în cauză se află vizavi de primăria comunei.

,,Am făcut solicitări la Prefectura Gorj și la ISU Gorj, astfel că, o comisie s-a deplasat pentru a face o evaluare. Specialiștii au recomandat că este nevoie de efectuarea unei expertize. Am pus în discuție relocarea primăriei după această situație. Am găsit soluție de relocare, și anume, sediul Căminului Cultural, care este peste drum. Dacă degradarea va continua, sediul primăriei va fi mutat în Căminul Cultural“, a spus Adrian Mangu, primarul comunei Bărbătești.

A.S.