Marian Cocolea: „Am dosare penale pentru droguri, conducere fără permis, incendierea unor clădiri și mașini, șantaj și amenințare ! Jumătate sunt fabricate de poliție, restul de interlopi! Tata este o victimă”

Marian Cocolea, tânărul de 27 de ani din Runcu, stabilit între timp la Arcani, ajuns în arestul IPJ Gorj pe 5 august, pentru conducerea unui vehicul cu permisul suspendat și sub influența drogurilor, a decis să își facă mea culpa în fața opiniei publice, considerând, fără tăgadă, că a luat-o pe drumuri greșite și că astfel, vulnerabil fiind, intrat în disgrația unor interlopi cunoscuți din Târgu Jiu. În opinia sa însă, polițiștii, în loc să îl apere și să îl readucă pe drumul corect, ar fi dar mâna cu cei reclamații, iar el a ajuns din reclamant cu peste 40 de plângeri depuse la poliție, inculpat pentru o serie de fapte care i-ar fi fost, cu intenție, fabricate.

Cele povestite de Marian Cocolea, dincolo de acuzații, creionează, în mod șocant, cu probe, o lume subterană a municipiului Târgu Jiu din care nu lipsesc interlopii, banii negrii ori făcuți din prostituție, răzbunările în stil mafiot, o poliție slabă ori pe mâna cu hoții, droguri, consumatori în cercuri înalte, șantaj și amenințări fără perdea, apărute pe rețelele de socializare, dar care au lăsat fără niciun fel de reacție anchetatorii. Mărturia și acuzele lui Cocolea ar obliga instituțiile statului să ia măsuri dacă România ar fi America, dar cum știm că nu este, ne mulțumim măcar să știm unde trăim..

„Mi-au întins o cursă”, așa își începe mărturisirea Marian Cocolea, făcând referire la evenimentele din 5 august, atunci când atât el cât și tatăl său au ajuns după gratii în arestul IPJ Gorj pentru 24 de ore și posesori a trei dosare penale( fiul pentru conducere sub influența drogurilor in timp ce avea carnetul suspendat iar tatăl pentru mărturie mincinoasă și conducere sub influența drogurilor). Totul a pornit de la polițiștii care ceruseră imaginile de pe camerele de luat vederi ale magazinului său din Arcani proprietarului, adică lui Marian Cocolea. Acestea s-a suspus cererii dar a urcat în autoturismul său și a condus mașina 30 de metri până la Popasul Jaleșul, deși avea carnetul suspendat. A intrat în local, spune că s-a așezat la masă, iar acolo s-a trezit cu poliția peste el, judiciariștii acuzându-l că a condus cu permisul suspendat dar și sub influența drogurilor.

„Aici a fost capcană, ei m-au trimis să le aduc imaginile, ei m-au trimis și urmărit, ei m-au prins. Deși nu eram la volan, au intrat peste mine in local și m-au acuzat că am condus, deși, cred eu, nu aveam voie. Legat de droguri, da, am consumat, cu 30 de ore în urmă… Știau și asta și m-au legat. Eu ca eu, dar să îl acuzi pe tata că consumă droguri e prea mult. Va imaginați, la droug test a ieșit pozitiv la amfetamină, ceea ce este imposibil. Dacă tata era drogat eu, va jur, mă duc singur la pușcărie, pe viață. Așteptăm însă testul de sânge și la final vom vorbi altfel, vin vedea daca este vinovat sau nu. Legat de mărturia mincinoasă, tata, într-adevăr, a zis la poliție că a dus mașina acolo, era corect. Ce nu știa tata era că mecanicul a ridicat mașină și din acel loc unde a lăsat-o tata mi-a adus-o mie iar eu m-am întors cu ea la Jaleșul. Aici, la Jaleșul, polițistul Eugen Buculea m-a luat de piept. Adevărat, familia mea a cerut test anti-drog și polițistului Buculea, asta pentru că eram șocați că l-au băgat si pe tata în povestea asta. Supărarea mea pe Buculea, dincolo de cele întâmplate, este că nu a anchetat plângerile pe care le-am depus eu la poliție. Am depus peste 40 de plângeri și el nu a făcut nimic, dimpotrivă eram sunat când ieșeam de la poliție de cei pe care ii reclamam, de exemplu de Bobi Cristian, care știa tot ce am spus eu anchetatorilor. De asta, cred că anchetatorul nu era corect în ce mă privește, si mai mult am convingerea că testul anti-drog făcut polițistului Buculea sigur i l-au pus la tati. Altfel este imposibil”, a menționat Marian Cocolea, la mai bine de două săptămâni de la acel incident din postul de Poliție Arcani.

Foto: Tola Cocolea și Marian Cocolea

Cert este că judiciaristul Eugen Buculea de la IPJ Gorj a fost testat anti drog de colegii de la Control Intern, la acel moment, asta după ce mama lui Maria Cocolea a cerut, pe 112, testarea ofițerului. Testul a fost însă negativ.

Arest pentru droguri!

Așa cei doi, fiul și tatăl, au ajuns după gratii, 24 de ore. Poliția a confirmat astfel, recent, incidentul: „La data de 5 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în localitatea Arcani, au identificat, în trafic, un bărbat, de 27 de ani, din comuna Runcu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Aleea Jaleșului, din comuna Arcani. Conducătorul auto avea suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, fiind depistat de polițiști, conducând sub influența substanțelor psihoactive. A fost solicitat sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Rutier din Gorj.În urma testării acestuia cu aparatul DrugTest, s-a stabilit că bărbatul a condus autoturismul sub influența substanțelor psihoactive. Ulterior, bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea prelevării de probe biologice. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care are acest drept suspendat și conducere sub influența substanțelor psihoactive”. Lucrurile nu se opresc aici, poliția spune și că: „La aceeași dată, polițiștii s-au sesizat, din oficiu, cu privire la faptul că un bărbat, de 52 ani, din comuna Runcu, a condus o autoutilitară, pe strada Aleea Jaleșului, din comuna Arcani, iar în urma testării cu aparatul DrugTest, acesta a indicat prezența în organism a unor substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea prelevării de probe biologice. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice, de către o persoană aflată sub influența substanțelor psihoactive. De asemenea, față de bărbatul de 52 de ani, polițiștii au extins cercetările și pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă”.

Percheziții după droguri!

La scurt timp după, mașinile lui Marian Cocolea și locuința din Arcani au fost percheziționate, polițiștii căutând droguri. Cocolea spune că nu au găsit nimic, în schimb i-ar fi distrus bunurile. Cocolea își susține spusele cu câteva fotografii de la domiciliul său. „Mi s-a făcut descindere seara la ora 18.00, în lipsa mea. Nu au găsit droguri nimic.

Magazinul, casa de la Arcani și mașinile, toate au fost percheziționate. Mi-au spart geamul la mașină iar în casa au făcut dezastru”, a menționat Cocolea.

Suspect pentru incendieri in Arcani, Scoarța și Lelești!

În atenția anchetatorilor este însă Marian Cocolea de peste un an de zile. De când, spune acesta, ar fi făcut o plângere la poliție împotriva lui Bobi Cristian, interlopul ridicat cu câteva luni în urma de lângă locuința sa din Târgu Jiu pentru că deținea un pistol cu două gloanțe în mașină. Bobi Cristian a stat 24 de ore după gratii, dar a fost pus în libertate. Cocolea recunoaște că a cerut bani cu camătă la acesta. Dar i-a platit, în final, datoria și în plus câteva mii de euro. Deoarece cămătarul l-ar fi păstrat de client, între cei doi a izbucnit un adevărat conflict.

Live: Bobi Cristian

În urma acestuia, Bobi Cristian ar fi tăbărât pe mașină soției lui Cocolea cu o bâtă. Atunci, incidentul a fost reclamat la poliție. Dosarul e in ancheta de mai bine de un an de zile, iar făptașul e liber, spune Cocolea. ,,Am plătit dobânzi de 30.000-40.000 de euro. De la Bobi Cristian am luat 10.000, 7.000, 5000 euro. Eu nu i-am dus dobânda, ci doar mama și un băiat. Supărat că m-am achitat de datorii m-a blamat pe Facebook”, a motivat Cocolea.

„Buculea m-a sunat când eram în Irlanda. În 2021 la sfârșit. M-a sunat sa dau declarații la IPJ cu Bobi Cristian. Eu i-am zis că își pierde timpul, pentru că el nu a reușit să îi de-a 24 de ore la Bobi Cristian, de când cercetează. Nu mai am încredere în poliție sau în el că face ceva”, a completat Cocolea.

Anturajul in care a intrat i-a mai adus câteva dosare penale

Tânărul din Arcani mai povestește că deși era plecat din țară a ajuns să fie suspect într-un dosar privind incendierea unor mașini la o proprietate din Scoarța. Mașinile incendiate la câteva luni una de cealaltă sunt fapte cu autor necunoscut, deși s-au petrecut în vara anului trecut. Suspect în acestea este însă Cocolea.

Tot Marian Cocolea este suspect și pentru incendierea mașinii lui Daiana Ilinca, amanta lui Bobi Cristian, incident înregistrat la Rasova, comuna Lelesti.

Daiana l-a mai acuzat pe acesta și de șantaj și de amenințare. Asta, după ce spunea, în martie anul trecut că incendierea pusă în cârcă lui Cocolea ar fi ,,o manevră” a lui Ivan, proprietarul mașinilor, pe mana cu interlopul Bobi Cristian.

Tânărul din Arcani mai este acuzat că a incendiat magazinul ,,La doi Pași” din Arcani, deținut de un afacerist din Tismana și un depozit de la Rasova. În cazul incendierii de la magazinul respectiv, Cocolea spune că are martori că era acasă, cu niste prieteni, și chiar subliniază că ar fi coborât și ar fi încercat să ajute la stingerea focului. „Am martorii prietenii care erau cu mine atunci dar și camerele de luat vederi. Am coborât și eu și am văzut că luase foc clădirea în care băiatul ăsta are magazinul. Noi chiar am fost prieteni, până a zis el, la o petrecere la Peștișani, că dacă îmi deschid depozit cu materiale de construcții o sa fim dușmani. Nu l-am luat in calcul că era băut dar i-am zis apoi pe Facebook iar el mi-a răspuns că îmi dă doua palme că am tupeu. Aici am terminat tot”, a explicat tânărul din Arcani.

Recunoaște că a avut un conflict cu proprietarul dar nu se face vinovat de aceste incidente. Spune chiar că se află în drum spre Novaci când a văzut depozitul în flăcări și recunoaște că s-a speriat îngrozitor fiind convins că poate fi bănuit de această faptă. Acest incident i-a adus iar polițiștii la poartă.

„Spun asta cu mana pe inima, tati nu a fost drogat la volan. Am zece dosare în care sunt cercetat în calitate de suspect. Nu am calitate de inculpat. Am dosar de: consum de droguri la volan, conducere fără permis și sub influența droguri, șantaj și amenințare pentru Ilinca și incendiere pentru magazin, depozit și cele trei mașini. Majoritatea sunt făcături pentru că deranjez. Am deranjat și clanul lui Livezeanu, am deranjat poliția, l-am deranjat pe Bobi Cristian. Am fost un copil sarac ajuns la Târgu Jiu, unde am intrat în atenția interlopilor. Ruset mi-a luat 15.000 de euro de pe masa, nu i-am mai văzut. De câte ori i-am zis a motivat că are copilul bolnav, că are probleme dar banii mei au rămas dați. Anchetatorii nu îi cercetează pe cei pe care ii de l-am eu, nu îmi recuperează bunurile nu fac nimic. În schimb ajung eu să fiu cercetat pentru nimic”, a menționat Cocolea, pregătit să facă și alte dezvăluiri.

Publicația a intrat în posesia unor convorbiri care arata nivel infracțional înregistrat în Târgu Jiu. Acestea vor fi publicate, în scurt timp.

Va urma!