Înfrângere frustrantă pentru Gilortul: ,,Am dominat la toate capitolele!”

Gilortul Târgu Cărbunești a pierdut prima confruntare din play-off-ul Ligii 3. Gorjenii au cedat la ACSO Filiași, singurul gol fiind marcat de Robert Eshun, în minutul 73. A fost o după-amiază frustrantă pentru trupa vizitatoare, care a avut oportunități mari de a înscrie, a dominat partea a doua a jocului și a ratat un penalty în minutul 84. După ceva parlamentări între jucători, Bogdan Dănăricu și-a asumat responsabilitatea loviturii de la punctul cu var, dar mijlocașul Gilortului a trimis pe lângă poartă. Astfel, deznodământul a fost unul de coșmar pentru Mario Găman, care a recunoscut că încă nu și-a revenit după meciul cu fosta sa echipă. Totuși, antrenorul și-a felicitat jucătorii și l-a apărat pe Dănăricu.

,,După aspectul jocului, după situațiile de gol avute și după penaltiul ratat, rezultatul nu reflectă realitatea din teren. Băieții au făcut o partidă foarte bună, au dominat adversarul la toate capitolele și sunt foarte mulțumit cu ceea ce au arătat. Au demonstrat că pot juca împotriva oricărei echipe. Din păcate, am irosit din nou un penalti în ultimele minute de joc și am fost foarte supărat, pentru că îmi doream foarte mult un rezultat pozitiv. Sunt și acum supărat. Am plecat în aplauzele spectatorilor și asta spune multe despre jocul echipei mele. De când antrenez la seniori, înainte de joc, vorbesc cu băieții și le spun ‘Care se simte mai bine, înainte de executarea penaltiului, să ia mingea și să bată’. Asta e mentalitatea mea, așa consider eu. Putea să rateze oricine, acum sunt foarte multe discuții, toată lumea comentează. Nu trebuie să condamnăm pe nimeni, pentru că i se poate întâmpla oricui. Luase alt băiat mingea să bată penaltiul, dar apoi i-a dat balonul lui Dănăricu. Nu sunt jucători ficși înainte de joc”, a explicat Găman. Principalul Gilortului a mai spus că echipa sa nu-și mai permite acum rezultate negative dacă vrea la baraj. ,,Am pierdut un tempo pentru că jucăm din nou în deplasare și avem o misiune dificilă la Şimian. Un egal ne ținea la un punct de Filiași. Cu o victorie, încă ne permiteam pași greșiți. Din momentul acesta, nu ne mai permitem. Vreau să-i felicit pe cei de la Filiași și pe Victor Naicu pentru ceea ce au realizat acolo, dar lupta nu este încheiată. Punem capul jos și muncim mai departe. Dacă vom ține același ritm, eu zic că nu avem cum să nu ajungem mai sus”, a apreciat tehnicianul.

ACSO Filiași – Gilortul 1-0 (0-0)

ACSO Filiași: Enache – Scuturoiu, Stăiculescu, Calu (cpt), Chirițoiu (28′ Udrea) – Rogoveanu (89′ Crețu), Armășelu, Călin (79′ Voinescu), Vulpe – Baidoo (89′ Militaru), Fotescu (79′ Eshun). Rezerve neutilizate: Constantinescu – Bălașa, Boldu, Paliu. Antrenor: Victor Naicu.

Gilortul: Oprița – Bărănescu, Gheorghe, Marina, Dogaru (89′ Siewe) – Oprișa, Avrămescu (cpt) – Săulescu (50′ Dănăricu), Ciutică (80′ Calotă), Bucur (80′ Marica) – Gîlcescu (89′ Căldăraru). Rezerve neutilizate: Iuțalîm – Roncea, Istudor, Pobirci. Antrenori: Mario Găman, Bobi Staicu.

Partida de la Viitorul Şimian se dispută sâmbătă, 8 aprilie, începând cu ora 17:00, pe Stadionul Municipal din Drobeta Turnu-Severin.

Cătălin Pasăre