Iată salariile colosale ale șefilor CEO!

Sinecuriștii aflați în siajul liderilor partidelor fac orice pentru a prinde un loc de muncă în sistemul bugetar sau al companiilor la care statul este acționar, chiar dacă nu au legătură cu domeniul în care doresc să activeze, în primul rând datorită veniturilor salariale consistente. Complexul Energetic Oltenia se află de doi ani într-un proces de restructurare, care implică închiderea unor capacități energetice și miniere, însă indemnizațiile celor din organismele de conducere ale companiei și salariile șefilor acesteia sunt în topul celor mai mari venituri salariale din țară. De exemplu, un membru al Directoratului CEO, încasează în jur de 24.000 de lei, net, lunar, în timp ce un șef de department ajunge la 9.500 de lei, net, lunar.

În primavera acestui an, au existat unele controverse legate de bonificațiile pe care le-au primit șefii din executivul CEO, dar și cei din conducerea companiei, cu toate că proiectele de investiții prevăzute în Programul de decarbonare aveau întârzieri considerabile.

Până la urmă, s-a pus batista pe țambal și toată șefimea a rămas fericită la încasare. Astfel, potrivit declarațiilor de avere, supraveghetorii CEO încasează o indemnizație netă, lunară, fixă, de 10.250 de lei. Cei patru membri ai Directoratului companiei sunt remunerați cu 24.000 de lei, net, lunar. Directorul Direcției Energie din cadrul CEO câștigă, lunar, 15.250 de lei, iar adjunctul său, 11.900 de lei. Directorul Sucursalei Miniere are un câștig salarial de 15.400 de lei, net lunar, în timp adjuncții acestuia, în jur de 13.500 de lei, lunar.

Directorii celor trei termocentrale ale companiei sunt plătiți cu 15.000 de lei, net lunar.

Ceilalți directori din executivul companiei au salarii între 14.600 și 15.300 de lei, lunar. Venituri salariale consistente au și consilierii Directoratului: între 10.400 și 13.000 de lei, lunar. Un șef de departament din CEO câștigă între 9.600 și 10.300 de lei, lunar, în timp ce un șef serviciu încasează în jur de 8.000 de lei lunar, iar un șef birou are salariul de 7.000 de lei, net lunar. Trebuie spus că majoritatea dintre aceștia sunt susținuți politic sau chiar membri ai unor partide, unii cu funcții de conducere la nivelul organizațiilor județene ale acestora.

Claudiu Matei