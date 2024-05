FCU nu revine la Târgu Jiu

FCU Craiova rămâne în Bănie și pentru următorul sezon în care va evolua în liga secundă. Finanțatorul Adrian Mititelu a declarat că nu ia în calcul Stadionul ,,Constantina Diță” din Târgu Jiu pentru meciurile oficiale din campionatul 2024-2025. FCU a evoluat în orașul lui Brâncuși în Liga 3, Liga 2 și SuperLigă, și a disputat aici meciuri inclusiv în Cupa României în calitate de gazdă. „Vă spun foarte clar, nu am pus niciodată în discuție. Vom evolua pe stadionul ‘Ion Oblemenco’, sunt doar niște minciuni spuse de niște oameni care caută să mă denigreze mereu. Noi avem 45 de zile la dispoziție să ne pregătim, să arătăm bine din primul meci. Ne dorim promovarea și știm că este mare concurența în Liga 2, așa că ne vom întări”, a declarat Mititelu pentru Gsp.ro. Informația fusese confirmată și de primarul Marcel Romanescu la jumătatea lunii mai. ,,Nu am discutat cu domnul Mititelu în ultimele luni despre o asemenea variantă, deși vă recunosc că eu acum un an și ceva, atunci când FCU mai juca meciuri pe la noi, chiar i-am propus domnului Mititelu să mute echipa la noi în oraș, deoarece FCU este foarte iubită în Târgu Jiu. Însă, dânsul mi-a mulțumit frumos, dar nu a luat în calcul o asemenea variantă. Acum am văzut că FCU a retrogradat în Liga 2, chiar îmi pare foarte rău, iar domnul Mititelu are oricând ușa deschisă să vină cu echipa dânsului să joace la noi pe stadion când domnia lui dorește”, declara edilul din Târgu Jiu.

Cătălin Pasăre