Târgu Jiu: Festivalul Recoltei, organizat ”între vecinii” din Comunitatea Infinitului

Asociația „Între vecini – Comunitatea Infinitului” Târgu Jiu a organizat, la finele săptămânii trecute, un festival al recoltei în cartierul din zona Liceului Teologic din municipiu. La eveniment au participat zeci de locatari, adulți și copii.

O activitate similară menită să aducă oamenii din comunitate laolaltă va fi organizată și la finalul acestei luni, când se va sărbători Hallooweenul. ”Le suntem recunoscători celor care ne-au fost alături atât cu prezența cât și pe parcursul procesului de organizare. Știți de ce a fost un eveniment magic? Pentru că gospodinele comunității noastre au pregătit o varză cu care incredibilă, o turtă arămie fabuloasă, niște chiseliță aromată cum nu vă puteți imagina, castane dulci, dulci… foarte dulci. Zacuscă și dulcețuri fel de fel au fost de asemenea delicatese de soi. Cum să poți juriza cea mai bună zacuscă dacă nu te poți opri din mâncat? Și nu am avut doar mâncare. Am avut legume delicioase pentru atelierul de conservărit (castraveți în saramură), de la doamna Bianca Curalea, țesături și conserve de la doamna meșter popular Liliana Arapu, atmosferă de poveste, creată de acordeonul domnului Lucian Constantin, lavandă de la Lavanda de Peștișani, împletituri fel de fel de la domnul Nicu, și nu în ultimul rând limonadă și fel de fel de cafeluțe aromate de la MA’COffee. Vă mulțumim tuturor! Rezumatul festivalului este rodul muncii împreună. De asta e importantă viața în comunitate. Uniți facem magie! Și dacă încă nu ați reușit să participați la un eveniment marca Comunitatea Infinitului vă așteptăm pe 30 octombrie la un Halloween de groază. Revenim curând cu detalii așa că fiți cu ochii pe pagina noastră de facebook. Această comunitate este finanțată prin Acceleratorul de Comunitate, un program al Asociației ÎntreVecini, prin care, timp de un an, ne vom dezvolta o comunitate sustenabilă. Partenerul principal al Asociației ÎntreVecini este BRD-Groupe Societe Generale”, au transmis organizatorii, la finalul Festivalului Recoltei.

Cum pot câștiga gorjenii până la 15.000 euro pentru dezvoltare comunitară

Asociația „ÎntreVecini” a deschis înscrierile pentru „Incubatorul de Comunitate” și caută 25 de grupuri de vecini din România care doresc să-și dezvolte o comunitate la bloc. Fiecare grup va primi 1.500 euro și 12 luni de sprijin pentru proiecte comunitare. Cele mai bune 5 grupuri vor fi selectate pentru a participa la „Acceleratorul de Comunități” din 2025, cu premii de 5.000 euro și vor avea șansa de a câștiga marele premiu în valoare de 15.000 euro, pentru a crea o grădină urbană pe bloc. În prezent, proiectul „ÎntreVecini” numără 30 de comunități la bloc, din 14 județe din România, care au dezvoltat peste 60 de proiecte de comunitate pentru 9.000 de vecini implicați, precum festivaluri de cartier, grădini comunitare, concursuri sportive sau sisteme de colectare selectivă la bloc.

În Târgu Jiu, Comunitatea Infinitului din programul ÎntreVecini, a derulat în ultimele zece luni o serie de proiecte și activități comunitare la care au luat parte sute de vecini. De la evenimente intergeneraționale cu tematici tradiționale, precum Floriile ÎntreVecini și Ziua Iei, la sesiuni de grădinărit, campionat de șah și voluntariat în comunitate, vecinii au adus oamenii împreună. Comunitatea a extins voia bună și prin festivaluri de cartier, precum Zilele Vecinilor din mai, pregătindu-se acum de Festivalul Recoltei pe 18 octombrie, un eveniment menit să întărească legăturile între vecini și să promoveze consumul responsabil, local.

Timp de 12 luni, grupurile de vecini selectate vor urma un proces ghidat și finanțat de ÎntreVecini, cu scopul de a dezvolta o comunitate mai puternică. Programul este împărțit în 4 module, iar în fiecare modul grupul va dezvolta un proiect cu impact local. La finalul celor 12 luni, 5 grupuri de vecini vor fi selectate pentru un extra-grant de 5.000 de euro, iar dintre acestea, un grup va câștiga marele premiu în valoare de 15.000 de euro, pentru a crea o grădină urbană pe bloc. Pentru a participa la apelul de înscrieri în program, grupul de vecini trebuie să îndeplinească următoarele criterii: – Grupul trebuie să locuiască într-un bloc dintr-un oraș din România; – Să fie format din minimum 4 vecini și președintele asociației de proprietari; – Blocul trebuie să aibă o asociație de proprietari care poate colabora juridic cu ÎntreVecini; – Este necesar un spațiu deschis pentru activități comunitare, situat în proximitatea blocului (maxim 500 m); Terasa trebuie să fie accesibilă și să aibă o suprafață de minimum 100 mp neumbriți.

Izabella Molnar