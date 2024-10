CSM nu a avut probleme la Bustuchin. Târgujienii au 9 din 9

CSM Târgu Jiu a obținut o victorie previzibilă pe terenul formației Petrolul Bustuchin. Fotbaliștii lui Mario Găman s-au impus cu 3-0 în etapa a noua din Liga 4.

Alb-albaștrii au bilanț perfect după rundele scurse din actuala ediție de campionat și sunt pe primul loc în fotbalul județean. Vizitatorii au rezolvat meciul încă din prima repriză. Marian Habet a transformat un penalty obținut de Albert Filip, în minutul 9, iar Albert Cărămidaru a reușit o acțiune persoanală finalizată cu un gol la colțul scurt (`26). Peste alte patru minute, Habet a lovit transversala. Mijlocașul gorjenilor a avut mai mult noroc în repriza secundă, când a reușit ,,dubla” și a închis confruntarea cu ,,petroliștii” (`85). Pasa a venit de la Bebeto Lupuleț. CSM este lider solitar în campionat, după ce Unirea Țânțăreni a învins-o pe cealaltă formație cu bilanț perfect în primele opt etape, CSC Negomir, scor 3-1

,,O victorie meritată, pe un teren impecabil. Vreau să-i felicit pe băieți pentru prestația de astăzi. Am avut o primă repriză excelentă din toate punctele de vedere, iar în repriza a doua ne-am relaxat puțin, dar per total suntem mulțumiți de ceea ce am arătat astăzi”, a declarat antrenorul Mario Găman la finalul confruntării.

CSM Târgu Jiu: Alexandru Oprița – Fabian Bărănescu, Robert Stancu, Lucian Marina, Sebi Popescu – Marian Habet, Albert Cărămidaru (min 71. Mario Țambu), Albert Filip (min 85. Dragoș Blaj), Ovidiu Rasoveanu (min. 71 Antonio Surcel), Adelin Pîrcălabu-cpt. (min. 79 Robert Ciocea) – Bebeto Lupuleț (min.85 Mihnea Tutunaru). Pe banca de rezevere au mai fost: Ionuț Buță, Eduard Trăistaru, Tudor Pătrășcoiu, Mihai Miculicean. Antrenor principal: Mario Găman. Antrenor secund: Dan Staicu. Antrenor secund: Sorin Vintilescu. Antrenor secund: Florin Popete. Antrenor cu portarii: Darin Hîrsu. Maseur: Titi Balaci. Delegat: Cristi Mihuț.

Miercuri este etapa intermediară la județ. CSM Târgu Jiu va evolua pe teren propriu cu AS 7 Noiembrie Costești. Partida contează pentru runda a 10-a și va începe la ora 18.30.

Cătălin Pasăre