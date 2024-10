Titlul pare o glumă. Craiova, neputincioasă cu Botoșani

Universitatea Craiova a remizat pe teren propriu, 0-0, cu FC Botoșani într-un meci disputat duminică, partidă care a contat pentru etapa a 13-a a Superligii. 10.000 de oameni au venit cu speranță la stadion, dar au sfârșit prin a-și apostrofa favoriții într-o după amiază frustrantă, în care gazdele au arătat departe de obiectivul pe care și l-au propus. Mitriță (`29) și Lukic (`44) au ratat singuri cu portarul în prima repriză, iar echipa a arătat chiar mai rău în partea a doua a confruntării, când schimbările lui Gâlcă puteau să-i coste și punctul obținut pe amfitrioni. Laurențiu Popescu a fost la post și l-a anihilat pe Ongenda din situație unu la unu (`66). Alex Cicâldău a revenit pe teren, dar a părut vlăguit în primele minute oficiale din acest sezon. Doar Mitriță, care în general a mers pe gazon, a mai avut o oportunitate mai răsărită în mitanul secund, dar nici el nu l-a putut învinge pe Anestis.

Deși echipa sa arată din ce în ce mai statică și lipsită pe idei, Constantin Gâlcă a dat vina tot pe jucători pentru rezultat. Antrenorul a adăugat că ,,juveții” nu sunt suficient de pragmatici în fața porții.

,,Un joc cum mă așteptam. O echipă care a stat bine în teren, a așteptat pe contraatac. Am avut câteva ocazii clare în prima repriză, puteam decide soarta partidei. Era foarte important pentru noi să marcăm. Am avut ocazii, dar nu am avut intensitate în pase, în prima repriză. Din punct de vedere fizic și numeric arătăm bine. Trebuie să găsim soluții în echipă ca să marcăm. M-am uitat și la celelalte echipe, chiar dacă nu au foarte multe ocazii, reușesc să marcheze. În toate meciurile am avut ocazii peste adversar, poate doar la Cluj și Galați. Calitatea în fața porții contează foarte mult. Dacă vorbim pur-sânge, doar Lukic este atacant, Koljic este accidentat. Și Ivan este o opțiune, dar cum am zis, doar pe Lukic mizăm. Când ajunge în fața porții (n.r. Lukic) poate este obosit. Cicâldău mai are de lucrat la multe aspecte, mai ales la ritmul de joc. A pierdut multe meciuri. Paradela cu siguranță va reveni. Koljic va reveni și el, însă după pauza avută este prea repede să intre în joc”, a spus Gâlcă, la flash-interviu.

,,U” Craiova: L. Popescu – Vlădoiu, Zajkov, Badlj, Bancu – Oshima (’60, Cicâldău), Screciu – Baiaram (’70, Bană), Mitriţă, Mora (’60, Houri) – Lukic (’70, Ivan). Antrenor: Costel Gâlcă.

FC Botoşani: Anestis – Adams, Miron, Sadiku, Pavlovic – Florescu (’82, Diez), Da Silva (’82, Gabriel), Petro – Ongenda (’82, Matricardi), Chică Roşă, Bodişteanu (’80, Mitrov). Antrenor: Liviu Ciobotariu.

În etapa viitoare, Universitatea Craiova va juca pe terenul Farului Constanţa (28 octombrie, ora 21.00).

Cătălin Pasăre