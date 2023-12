Deputatul Manta: Incoerență la nivel înalt. Cifrele ANRE nu bat cu procentele lui Burduja

* Nimeni nu spune exact ce procent va avea energia pe cărbune, în SEN, peste doi ani

Declarațiile contradictorii ale ministrului Energiei, Sebastian Burduja și ale conducerii ANRE, în privința procentului de cărbune care va rămâne în sistemul energetic național, în 2026, sporesc incertitudinea în care responsabilii din domeniu au băgat Complexul Energetic Oltenia, a precizat deputatul Claudiu Manta. Social–democratul a cerut clarificări în Parlament, acolo unde s-a prezentat raportul ANRE privind activitatea Autorității.

,,În cadrul ședinței din Parlamentul României, în care s-a dezbătut raportul de activitate al A.N.R.E., a fost avansat un aport de 5,2% cărbune în SEN, care contrazice procentul de 0,3%, asumat de ministrul Energiei. Am subliniat contradicțiile, am cerut lămuriri și am primit un răspuns caragialesc”, a scris parlamentarul de Gorj, pe pagina sa publică. În fapt, reprezentanții ANRE au justificat incoerența actuală cu privire ponderea energiei pe cărbune în SEN, spunând că cifrele vehiculate de ANRE se refereau la o situație anterioară, dar că ANRE și Ministerul Energiei au discuții periodice… Cert este că cele două instituții dau cifre care se bar în cap, fără să mai amintim că Sebastian Burduja a anunțat un procent de 0, 3% energie pe cărbune din 2026, după care, a recalculat, la o lună distanță, în octombrie, anunțând un alt procent – și mai mic, de 0,1%.

M.C.H.