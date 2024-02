CSM, victorie clară în Liga Florilor: ,,Am avut determinare, ne-au ieșit toate combinațiile”

CSM Târgu Jiu a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale sezonului și a trecut, mai clar decât o arată scorul, 27-24, de Corona Brașov. Partida a contat pentru etapa a 17-a a Ligii Florilor. Gorjencele au fost conduse doar în startul confruntării, dar, impulsionate de paradele Ekaterinei Dzhukeva, gazdele s-au desprins în primul act, pe care l-au încheiat la 5 goluri diferență, 15-10. Helena Gilda Simao Paulo a debutat joi, reușind 4 goluri pentru trupa condusă de Liviu Andrieș. Alexandra Gavrilă a punctat de 7 ori, iar Ana Ciolan de 6. Tot câte 6 puncte au avut Matea Pletikosic și Laura Lasm, de la oasepte, dar Corona s-a apropiat, cel mai mult, la trei goluri în actul secund.

CSM Târgu Jiu a părăsit locurile de baraj după această victorie, iar antrenorul gorjencelor și-a lăudat echipa.

,,Îmi doresc ca echipa antrenată de mine să arate cum a arătat în prima repriză de acum încolo, pentru că am avut o primă repriză, zic eu, de un nivel foarte ridicat, chiar dacă repriza a doua adversarul s-a apropiat la trei goluri. Experiența europeană și-a spus cuvântul. Am avut determinare, am avut momente bune, am pregătit bine meciul, pentru că știam că fac această apărare avansată în momentele grele. Ne-au ieșit toate combinațiile pe care le am făcut. Asta denotă că fetele au fost capacitate și prezente pentru acest meci deosebit de important pentru noi. Intrăm într-o binemeritată pauză, după două luni foarte grele și încărcate. Am participat într-o grupă de cupe europene, iar ceea ce ne-am propus în campionat, adică victorie la Mioveni, victorie cu Știința și victoria cu Corona, am reușit. Asta înseamnă că suntem bine din punct de vedere al clasamentului. Ne dă o gură de oxigen, ne dă o stare stare bună pentru această vacanță și va trebui să pregătim în continuare ceea ce urmează”, a spus Andrieș. Principalul a vorbit despre prestațiile Helenei Paulo și Ekaterinei Dzhukeva. ,,S-a văzut că Helena Paulo are calitate. Din păcate, mai sunt probleme de comunicare, pentru că vorbește doar portugheza, va avea nevoie de foarte multe antrenamente. Este pentru prima oară când părăsește țara natală, Angola. Este primul meci într-o țară străină pentru ea, la echipa de club, și sper ca aportul ei să fie un plus pentru echipa noastră, pentru că zic eu că avem nevoie. Mai are rost să mai discutăm despre Dzhukeva? Jos pălăria! Este o fată nemaipomenită din toate punctele de vedere, chiar dacă, într-adevăr, trăirile ei sunt la cote ridicate. A fost un transfer reușit, care ne-a dus la toate performanțele pe care le-am avut la Târgu-Jiu. Nu trebuie să luăm nici meritul celorlalte, fiecare are meritul ei, dar e clar că Kati are un loc aparte și cred că toată lumea din Târgu Jiu, toți iubitorii de handbal care au venit la meciurile noastre și-au dat seama de ce mare portar este”, a adăugat Andrieș. Portărița bulgară a apreciat jocul formației sale și a subliniat importanța succesului din Liga Florilor.

,,Vreau să-mi felicit echipă și tot staff-ul tehnic pentru munca depusă. Pe teren, am avut puține emoții. Ştiam că este un meci care trebuia câștigat pentru a urca în clasament și a sta mai liniștite. Au fost momente în care s-au apropiat, dar mă bucur pentru modul categoric în care am obținut victoria. Am controlat meciul. Fetele m-au ajutat foarte mult să închid poarta, este o muncă de echipă. Am făcut lucruri mari cu o echipă mică și mă simt foarte bine la Târgu-Jiu. Am făcut și meciuri bune în Europa și asta ne-a unit, ne-a dat o stare de spirit bună și încredere”, a declarat Dzhukeva.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva(15 intervenții), Andreea Chetraru, Elena Marica Bercu – Oana Maria Bucă, Helena Paulo Simao Gilda 4g, Alexandra Maria Frățilescu Gavrilă 7g, Andreea Mihart, Mirabela Coteț, Ira Zinatullinab 1g, Andreea Chiricuță 1g, Laura Moldovan 5g, Ana Maria Lopătaru, Florența Ilie 3g, Iuliia Andriichuk, Ana Cătălina Ciolan 6g, Sabine Klimek. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Grigore Albici. Maseur: Petre Tocaru.

Etapa viitoare, pe 9 martie, CSM Târgu Jiu va juca în deplasare, cu Gloria Buzău. Gorjencele sunt pe 10 în Liga Florilor, cu 18 puncte.

Cătălin Pasăre