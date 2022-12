CSM rămâne fără succes în LNBM

CSM Târgu Jiu a cedat și a nouă confruntare disputată în acest sezon al Ligii Naționale de Baschet Masculin. Situația e îngrijorătoare pentru gruparea gorjeană, care de când și-a încropit noua echipă nu a reușit să bată pe nimeni, fie că vorbim de partide oficiale sau amicale. Este frustrant pentru că jocul nu arată atât de rău, dar elevii lui Porter Troupe și Claudiu Alionescu cad mereu în ultimul sfert. S-a întâmplat și în confruntarea cu CSM Ploiești de pe teren propriu. Timp de trei perioade, meciul a stat în echilibru, ba chiar gazdele au fost la conducerea partidei: 17-20, 21-12, 18-21. Totul s-a năruit în ultimele 10 minute, când gorjenii parcă au uitat să joace baschet, s-au pierdut din nou în acțiuni individuale, au marcat numai 8 puncte și au primit 21. ,,Din păcate a fost un nou meci cu două reprize diametral opuse, una în care am avut energie în apărare, am fost agresivi și am reușit să întoarcem rezultatul primului sfert și să intrăm la conducere la pauză. În a doua repriză și în ultimul sfert, pentru a nu știu câta oară în acest sezon, nu ne-a mai ieșit nimic. Dacă în prima parte, mingea a circulat foarte bine, și la pauză am avut șapte pase decisive, am terminat meciul cu nouă și aici este primul semn de întrebare pe care trebuie să ni-l punem. Jucătorii merită felicitați, chiar dacă rezultatul nu este cel scontat. Am muncit astăzi pe teren, să nu uităm că am jucat acum trei zile un meci cu o încărcătură foarte mare. Avem mari probleme în a dezvolta un joc colectiv. Din punct de vedere ofensiv, 64 de puncte sunt foarte puține pentru a putea să ne impunem. Pe final am avut căderi, trei mingi pierdute la rând, care imediat s-au transformat într-un run de 10-2 pentru ploieșteni. Acolo s-a rupt meciul definitiv. Sunt multe lucruri de pus la punct, iar timpul este în defavoarea noastră”, a declarat directorul tehnic al grupării, Claudiu Alionescu. Porter Troupe a încercat să le acorde minute tuturor jucătorilor. Americanul a mers pe rotații diferite, dar, întotdeauna, rezultatul a fost același. Echipa are nouă înfrângeri în nouă meciuri, un bilanț care însă nu i-a îndepărtat pe suporterii gorjeni.

,,Cred că am avut o primă jumătate de meci bună, în care ne-am respectat planul tactic. Şi sfertul trei a fost bun, dar în sfertul patru a apărut acel blocaj mental care le-a permis celor din Ploiești să pună mâna pe meci. Trebuie să găsim soluții cu jucătorii pe care îi avem la dispoziție. Dacă la început nu a mers cu jucătorii pe care îi consideram de bază, încercăm să găsim și alte soluții cu jucătorii care sunt în roster. Mai avem un meci în acest an, iar gândul meu este doar acolo. Nu ne facem planuri pe termen lung. O să încercăm să fim mai buni și vom vedea ce se întâmplă de acolo. Publicul a fost alături de noi, ne-a încurajat, au fost gălăgioși chiar și atunci când lucrurile nu au mers in favoarea noastră. Le mulțumesc că au venit să ne susțină”, a spus Troupe.

Shamiel Stevenson a reușit 15 puncte și 6 recuperări. A fost urmat de Andriy Agafonov, care a totalizat 12 puncte și 2 recuperări. Xavier Cannefax a terminat meciul cu 9 puncte, Porter Troupe a avut 7 puncte, la fel ca Dylan Frye. Alți marcatori au fost Octavian Ilie (5 puncte), Thomas Kottas (4 puncte), Bogdan Penciu (3 puncte) și Camil Berculescu (2 puncte). Următorul meci al grupării gorjene este programat pe 28 decembrie, în deplasare, pe terenul echipei Rapid București.

Cătălin Pasăre