CSM a pierdut nemeritat cu Bistrița. Andrieș: ,,A fost cel mai bun joc al sezonului”

CSM Târgu Jiu a cedat, după un joc intens, confruntarea contând pentru sferturile Cupei României la handbal feminin, disputată în Sala Sporturilor din municipiu, împotriva formației CS Gloria Bistrița, 26-27. Gorjencele au fost aproape de o nouă surpriză, după ce în sezonul precedent le-au eliminat pe ardelence în semifinalele competiției. Din păcate, meciul a fost unul destul de tensionat și din cauza unor decizii controversate ale arbitrilor întâlnirii: Gabriel Badiu și Ioan Barbu, din Cluj. Ekaterina Dzhukeva a ,,închis” poarta gazdelor, cu 19 intervenții reușite, iar Maria Gavrilă a dat șase goluri pentru CSM. Au urmat-o Ana Ciolan și Laura Moldovan, cu câte cinci. Echipa lui Liviu Andrieș a păcătuit la finalizare și nu s-a putut distanța pe final de meci. Ceea ce este evident, este jocul în creștere al CSM-ului. La conferința de presă, antrenorul gorjencelor a vorbit și despre programarea confruntării, care s-a desfășurat la ora 18.00, în ciuda insistențelor taberei adverse, care dorea ca partida să înceapă la ora 15.00.

,,Probabil că nimeni nu se aștepta la evoluția noastră de astăzi. Țin să felicit fetele pentru abordarea pe care au avut-o și pentru joc. Din punctul meu de vedere, cred că este cel mai bun joc al nostru din acest sezon, întâlnind o putere a handbalului din România. Diferența s-a făcut pe ratările care le-am avut pe final de joc, la nivelul extremelor. Dacă reușeam la scorul egal să dăm cu mingea în poartă, de două ori, probabil că era alt rezultat. E clar că am stat bine, am avut realizări atât defensive, cât și ofensive și acest lucru ne-a încărcat pozitiv și cred eu că am făcut față cu brio unei echipe care are în componență jucătoare de calitate și un antrenor bun, antrenorul echipei naționale. N-am vrut să facem doar un act simplu de prezență. Am vrut să ne batem, pentru că așa vreau să arate echipa. Vreau să arate cum a arătat asta seară și mi-aș dori ca, de acum încolo, să avem această abordare. Cred că viitorul sună bine. Sunt convins că ne vom atinge obiectivul. Noi suntem reprezentanții comunității locale, noi pentru ei jucăm, pentru ei suntem aici, sunt cei care ne finanțează și atunci avem obligația, prin orice mijloc, să-i facem pe acești oameni să vină la sală. Că nu le-a convenit lor ora, e clar, probabil că voiau să jucăm mai repede, dar nici nouă ne convenea să jucăm la ora 15.00, cu sala goală. Astăzi a fost o atmosferă nemaipomenită în sală. Le mulțumim suporterilor pentru susținerea pe care au avut-o față de fete. Fiecare antrenor, fiecare conducător, își apără interesele proprii, și atunci trebuie să-i înțelegem și pe cei de la Bistrița”, a declarat Liviu Andrieș. Maria Gavrilă a fost mândră de echipa sa, dar dezamăgită de rezultat. Impresia generală este că gorjencele au avut un plus față de Bistrița, evident obosită după meciurile intense din ultima perioadă.

,,Eu am plecat cu un gust amar din sală. Nu cred că dacă pierdem la 10 goluri aș fi simțit înfrângerea atât de tare, dar ne-am luptat până în ultima secundă. E dureros pentru noi. Poate a stat și la latitudinea noastră în anumite faze, să câștigăm. Le-am prins într-o formă mai slabă, obosite după două meciuri grele. Am încercat să jucăm cât mai bine, dar pe final au fost mai proaspete. Nu putem să comparăm loturile, nu putem să comparăm absolut nimic. Noi am luptat, eram acasă. Totuși, mă bucură faptul că am putut să le oferim fanilor un spectacol și sunt mândră de mine că am putut să luptăm până în ultimul minut. Se vede că suntem în creștere, ne-au ajutat meciurile din EHF. Eu sper să continuăm și să aducem puncte, pentru că urmează meciuri vitale”, a declarat Gavrilă.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva(19 intervenții), Andreea Chetraru– Bianca Ștefania Chiriță, Helena Paulo Simao Gilda 3g, Alexandra Maria Frățilescu Gavrilă 6g, Andreea Mihart, Mirabela Coteț, Ira Zinatullina 3g, Andreea Chiricuță 3g, Laura Moldovan 5g, Ana Maria Lopătaru, Florența Ilie, Iuliia Andriichuk 1g, Ana Cătălina Ciolan 5g, Sabine Klimek. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Grigore Albici. Maseur: Petre Tocaru.

Pentru CSM Târgu Jiu urmează acum deplasarea la Zalău. Partida din Liga Florilor are loc sâmbătă, de la ora 11.00.

Cătălin Pasăre