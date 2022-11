Cosmin Morega conduce în sondajul PNL făcut la Motru

Un sondaj făcut, sub acoperire, la Motru, la cererea PNL arată că primarul Cosmin Morega conduce cu 56%, conform surselor liberale, la distanță fiind fostul edil Gigel Jianu care ar avea mult sub douăzeci de procente. Deși asupra sondajului planează nenumărate suspiciuni, inclusiv din rândul PNL, asta pentru că locuitorii nu știu să fi fost sondați ,,din ușă în ușă” cum spun liberalii ori ,,pe străzile din Motru”, cert este că celor de la vârful organizației municipale a PNL le este teamă de PSD. Mai mult, din acest motiv se pare că și Daniel Burlan a dat înapoi, fiind convins că nu are nicio șansă în bătălia politică pentru scaunul de primar, singurul scop pentru care a acceptat funcția în BPJ al PNL fiind acela de a-și păstra scaunul de manager al CEO.

În schimb, liberalii au trasat la o ședință care a avut loc marți seară, la Motru, cum să facă să îi pună piedici lui Morega, care a câștigat în 2020 cu 22% iar acum a crescut în ochii motrenilor până la 56%. Ca atare, ordinul PNL este de blocaj total a tuturor proiectelor edilului local, ce vizează investiții de dezvoltare a localității (infrastructură rutieră, apa, gaze, canal, complexe de joacă, burse pentru elevi, UATAA, DP Motru etc..).

La ședința de marți seară, actualul președinte al PNL Motru, susținut de Gigel Jianu, le-a trasat consilierilor PNL sa nu voteze rectificarea de buget ce va fi prezentată joi, în ședință de CL, rectificare care include bani pentru lucrările Direcției Publice Motru, pentru bursele elevilor, pentru evenimentele de 1-4-22 decembrie dar și cu ocazia Anului Nou, plus resursele financiare pentru plata salariilor și funcționarea primăriei municipiului.

Li s-a ordonat consilierilor PNL să nu voteze nici proiectul ce vizează accesarea programului Rabla pentru achiziția de mașini electrice in schimbul celor patru autoturisme casate și trase pe dreapta.

Un alt proiect important la care au ordin să se opună liberalii este unul ce vizează achiziția unui teren pentru care Primăria Motru a fost acționată în instanță, de pe timpul edilului Jianu, cu privire la mutarea unei conducte principale de agent termic, pentru care raportul de expertiză tehnică prevede o sumă de aproximativ cinci miliarde de lei vechi iar achiziția terenului nu ar depăși, conform evaluării la prețul pieței, 100.000 de lei.

Este interesat de urmărit cum vor vota liberalii, la ordinul conducerii PNL Motru, pentru a împiedica și a pedepsi inclusiv copiii care așteaptă să primească următoarea tranșă din burse, dar și anumite proiecte ce vizează comunitate. Edilul de Motru susține că este obișnuit cu astfel de încercări ale liberalilor, având în vedere că nu a avut și nu are majoritate, încă din prima zi de mandat.

Cert este că la Motru, în ultimii doi ani de zile, lucrurile s-au mișcat în bine, ultima investiție bifată de primărie fiind complexul de joacă cu o tiroliană dar și încheierea contractului cu privire la cadastrarea gratuită pentru aproximativ 500 de imobile cu o valoare de 160.000 de lei, bani care nu sunt de la bugetul local.

A.Stoica