CE Oltenia și ALRO trec la NEGOCIERI pentru înființarea societății mixte! Vor construi un grup de 850 MW la Ișalnița

* ALRO, selectată de Complexul Energetic Oltenia pentru a construi împreună o centrală electrică pe gaz, la Ișalnița

* Parteneriat anunțat la Slatina, 13 octombrie 2022 – ALRO S.A.

CE Oltenia a selectat ALRO pentru construcția unei centrale pe gaz, la Ișalnița, de 850MW. Cele două companii vor trece la negocieri, după cum arată compania din Slatina, într-un comunicat de presă transmis ieri.

ALRO, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa, după capacitatea de producție, anunță că a fost declarată ca fiind „investitorul selectat” în urma unei licitații publice organizate de Complexul Energetic Oltenia (CEO) pentru a construi împreună o centrală electrică pe gaz, la Ișalnița.

„Acest parteneriat va oferi ALRO oportunitatea de a-și diversifica modelul de afaceri, deoarece securitatea aprovizionării cu energie electrică reprezintă o necesitate pentru industria aluminiului și va sprijini planurile de dezvoltare pe termen lung ale Grupului într-un mediu de afaceri plin de provocări”, a declarat Marian NĂSTASE, Președintele Consiliului de Administrație, ALRO.„Deși este un efort foarte complex, suntem încrezători că va fi un proiect de succes având un partener puternic, CEO, care înțelege noile realități ale pieței energetice și demonstrează că știe să se adapteze la acestea”, a adăugat Marian NĂSTASE, președintele Consiliului de Administrație.

În conformitate cu anunțul de licitație, CEO și ALRO vor negocia înființarea unei societăți cu capital mixt de tip „Special Purpose Vehicle” (SPV) care va construi o centrală electrică pe gaze naturale de 850 MW, sub rezerva aprobărilor corporative ale ambelor companii.

Grupul ALRO

Companiile care fac parte din Grupul ALRO sunt: ALRO S.A. – producătorul de aluminiu, Alum S.A. – producătorul de alumină, Sierra Mineral Holdings I, Ltd. – societatea de extracție a bauxitei, Vimetco Extrusion S.R.L. – producător de aluminiu extrudat, Conef S.A. – societate de tip holding și de management, Global Aluminium Ltd. – societate de tip holding și Bauxite Marketing Ltd – marketing, Vimetco Trading – vânzări de aluminiu. Având această structură, Grupul a creat un lanț de producție integrat, asigurând materiile prime pentru ALRO.

ALRO

ALRO este o subsidiară a Vimetco PLC (Republica Cipru), un producător global de aluminiu primar și prelucrat integrat vertical. Structura acționarilor ALRO este: Vimetco PLC (54,19%), Pavăl Holding (23,21%), Fondul Proprietatea (10,21%) și alții (12,38%).

ALRO este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați vertical, după capacitate, din Europa, având o capacitate de producție instalată de 265.000 tpa, 47.000 de tone pe an de aluminiu reciclat și cu o capacitate de 332.000 de tone pe an de aluminiu turnat și facilități de procesare de 140.000 de tone pe an de aluminiu laminat la cald și la rece și divizia de extrudare.

Principalele piețe de desfacere pentru produsele ALRO sunt Uniunea Europeană, dar Compania are exporturi și în SUA și Asia. Combinatul este certificat cu ISO 9001 pentru managementul calității și are certificatele NADCAP și EN 9100 pentru unitățile de producție pentru industria aerospațială, produsele sale respectând standardele de calitate pentru aluminiul primar ale Bursei de Metale din Londra (London Metal Exchange – LME), cât și standardele internaționale pentru produsele laminate plate.

Începând cu data de 18 martie 2019, Comisia de Indici a Bursei de Valori București a aprobat includerea ALRO (codul ALR) în BET, indicele principal al pieței, iar în BET-TR (indice care include si dividendele distribuite).

Acțiunile ALRO au fost listate la Bursa de Valori București încă din octombrie 1997 și ALRO reprezintă prima companie din industria aluminiului prezentă în cei doi indici.

Începând cu anul 2020, ALRO și Vimetco Extrusion sunt membre al ASI (Aluminium Stewardship Initiative), o asociație internațională care contribuie la îmbunătățirea durabilității în sectorul global al aluminiului.

M.C.H.