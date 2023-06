Ziua Internațională a Mediului – 5 iunie 2023 – prilejul de a privi cu atenție datele îngrijorătoare ale schimbărilor climatice

Începând din 5 iunie 1973, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) a fixat în calendarul evenimentelor globale Ziua Internațională a Mediului ca fiind în data de 5 iunie.

S-a creat cea mai mare platformă mondială de sensibilizare publică față de mediu, celebrarea în fiecare an facându-se de milioane de oameni din întreaga lume. Desigur, în decursul a peste 50 de ani de activism în domeniul protecției mediului, UNEP a reușit să crească gradul de conștientizare cu privire la problemele de mediu, dar și să pună accent pe schimbările climatice care sunt evidente cu urmări grave și dezastroase în timp.

Creșterea temperaturii medii globale cu 1.5° C în acest secol, pune în pericol major resursele de apă dulce, prin topirea accelerată a ghețarilor. Seceta prelungită din ultimii 10 ani a adus mari pierderi financiare tuturor țărilor cu agricultură dezvoltată și posibilități scăzute de a recupera rezerve de apă în sol pentru a asigura obținerea de-a lungul timpului a unor recolte bune sau medii necesare rezervelor de hrană globale.

Reducerea poluării, conservarea cantităților de bioxid de carbon din sol până în 2030 sunt doar câteva dintre proiectele de pe Agenda 2020 – 2030 a ONU.

Platforma dedicată Agendei 2020 -2030 a fost lansată în septembrie 2019 cu prilejul celei de-a 74-a Adunare Generală ONU la care au participat peste 190 de țări din toată lumea.

Agenda 2020 – 2030 are în spate un volum uriaș de documente provenite din cercetările și opiniile celor mai avizate centre de specialitate, dar și contribuția Uniunii Europene care a luat inițiativă încă din anul 2000 – 2015, propunând crearea platformei Green Deal ca platformă comună a tuturor țărilor din lume.

În data de 31 martie 2023, Comisia Europeană a lansat procesul de consultare publică pentru obiectivul UE 2040 de reducerea a emisiilor de gaze cu efect de seră. Comisia a lansat în același timp cererea de contribuții pentru evaluarea impactului care se poate consulta pe site-ul http//ec.europe.eu.

Ziua mediului 5 iunie 2023 aduce din nou în atenția tuturor un subiect foarte important: reducerea cantităților de plastic care au împânzit planeta #farăplasticînnatură.

Fiecare dintre noi, indiferent de naționalitate, în fiecare zi, să contribuim la colectarea deșeurilor din plastic ce reprezintă o amenințare pentru toate ecosistemele noastre.

An de an, Fundația „Grupul de Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă”, organizație de utilitate publică sub auspiciul Ministerului Mediului, în frunte cu doamna Președinte conf. dr. ing. Cristiana Sîrbu și domnul Președinte Fondator Ion Iliescu, militează pentru o mai bună protecție a mediului înconjurător și lupta împotriva schimbărilor climatice. În aproape 20 de ani de activitate am desfășurat campanii de reîmpădurire, forumuri destinate dezvoltării durabile având ca parteneri societatea civilă, mediul academic, Guvernul României, Uniunea Europeană, World Watch Institute, Earth Policy.

În anul 2010, Fundația GIEDD a reușit să-l aducă în România pe Lester Brown, Președintele și părintele Earth Policy Insitute. In cadrul unor manifestări, dânsul a primit titlul de Membru de Onoare al Academiei Române și titlul Doctor Honors Causa din partea Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București.

Revista Earth Policy este primită de peste 18 ani de catre Fundația GIEDD, fiind unul dintre reporterii importanți ai Case Albe din SUA privind schmbările climatice.

Lester Brown, împreună cu colectivul institutului și revistei Earth Policy au inclus România în partenerii de lucru și de încredere în abordarea politicilor de sustenabilitate.

Sperăm ca în fiecare zi aerul pe care îl respirăm să ne aducă zâmbetul pe față, iar natura să rămână nealterată și pentru generațiile următoare.

Să nu uităm că verdele este doar pe această planetă numită Pământ. Albastrul oceanelor este imaginea care schimbă lumea din înaltul cerului.

conf. dr. ing. Cristiana SÎRBU

Președinte al Fundației „Grupul de Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă”

Membru asociat al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”, Secția Știința Solului, Îmbunătățiri Funciare și Protecția Mediului