Vulturii și Jiul se bat pentru cupa județeană

Stadionul ,,Minerul” din Mătăsari va fi gazda finalei Cupei României – faza județeană. Duelul pentru trofeu le pune față în față pe aceleași echipe de anul trecut: Vulturii Fărcășești și Jiul Rovinari. Cele două formații s-au bătut și pentru titlul județean, iar câștig de cauză a avut trupa antrenată de Constantin Andriucă. Vulturii, atunci cu Daniel Bălașa antrenor, au câștigat cupa și în precedenta ediție. Actualul principal de la Fărcășești vrea să aducă o bucurie în plus pentru comunitatea din care provine echipa. ,,Pentru noi e important. Cu cât câștigi mai multe trofee, cu atât devii mai bun, mai puternic. E important pentru băieți, e important și pentru mine să-i văd că se bucură și că bucur oamenii din localitate, primarul, comunitatea.

O să facem tot posibilul să câștigăm. Dacă ne luăm după rezultatele din ultima parte, mi se pare că e un ascendent moral în favoarea noastră, dar știți cum e, și ei își doresc să câștige cupa și atunci o să fie un meci care pe care. Eu nu văd o favorită. Se poate întâmpla orice, dacă nu tratezi meciurile cu atenție și cu o concentrare exemplară. Ați văzut cine a câștigat Cupa României. Se poate întâmpla orice, dar noi ne dorim, suntem pregătiți și așteptăm meciul cu încredere. Toată lumea e aptă. Am încercat să îi recuperăm pe toți băieții. Am avut ultimele trei-patru etape mai ușoare și nu am folosit jucătorii care veneau după accidentări. I-am lăsat să își revină complet și avem tot lotul valid. Terenul este bun la Mătăsari. Acum, indiferent unde te duci, te duci să joci. Am înțeles că prima opțiune a fost Țicleni, dar acolo sunt niște sărbători ale localității în perioada asta. Mergem la Mătăsari să jucăm, avem toate condițiile”, a precizat Andriucă. Ion Lițoiu și-a felicitat rivala din campionat, pentru titlul obținut, dar, evident, vrea ca Jiul să-și ia revanșa în cupă.

Victoria ar fi una dulce, deoarece rovinărenii au pierdut precedentele două finale. Tehnicianul de la Rovinari prevede o partidă spectaculoasă, de un nivel ridicat.

,,În primul rând, vreau să transmit felicitări echipei din Fărcășești pentru câștigarea campionatului. A fost un campionat dus între noi, iar ei au câștigat pe merit. Ne dorim foarte mult să câștigăm Cupa României, pentru că este al treilea an consecutiv în care jucăm cu trofeul pe masă, dar în precedentele întâlniri am pierdut. O să fie un meci echilibrat. Sperăm să fie un meci de bună calitate, pe măsura valorii celor două loturi, care au în componență jucători care au evoluat la Liga a treia. În ultimii ani, meciurile disputate între cele două echipe au reprezentat un adevărat spectacol fotbalistic. Sper ca, și de această dată, jocul dintre cele două echipe să se ridice la același nivel. Vrem să-i mulțumim pe cei prezenți la meci, să fie mulțumiți de jocul oferit. Normal că echipa care a câștigat campionatul are un atu în plus, dar și echipa care pleacă cu șansa a doua se mobilizează mai mult. Trebuie să fim determinați. Avem lotul complet la dispoziție. Am promovat și juniori la echipa mare în retur, care vor fi în lot, și chiar vreau să îi fac să crească în valoare pe viitor. Sunt copii care au calitate multă. Nu prea contează unde jucăm. Anul trecut, am fost la Bustuchin și a fost terenul foarte bun. Și la Mătăsari am înțeles că e terenul foarte bun. Este un stadion pe care s-au jucat meciuri de Liga a 3-a. E ok din punctul meu de vedere. Pe viitor, sper să jucăm și pe Stadionul Municipal din Târgu Jiu”, a spus Lițoiu. Partida are loc sâmbătă, 1 iunie, de la ora 12.00. Câștigătoarea competiției va reprezenta Gorjul în fazele viitoare ale Cupei României.

Cătălin Pasăre