Vocea fermierilor europeni trebuie ascultată

Partidul Popular European a adus la Bruxelles, în septembrie, peste 800 fermieri, pentru a participa cea mai importantă conferința a partidului din această toamnă, Pactul Fermierilor Europeni.

”Am fost întotdeauna vocea și apărătorii fermierilor, apreciind rolul cheie pe care îl joacă în asigurarea securității alimentare și în menținerea comunităților rurale de pe tot continentul. Produsele excelente pe care le fac, adesea în fermele de familie, reprezintă o parte importantă a moștenirii noastre culturale și a identității europene. Cu toate acestea, fermierii se confruntă în prezent cu provocări enorme care amenință viitorul acestui sector cheie. Există îngrijorări serioase cu privire la sustenabilitatea sa economică, în timp ce există multe dezbateri cu privire la rolul său în lupta împotriva schimbărilor climatice și conservarea biodiversității. Acestea sunt probleme majore care necesită un răspuns politic puternic pentru a se asigura că sectorul agricol continuă să prospere și să fie atractiv pentru generațiile viitoare”, anunța PPE în deschiderea conferinței din 19 septembrie, definindu-se în același timp ca fiind partidul fermierilor europeni.

Fermierii veniți din toate statele membre au putut discutat despre problemele pe care le întâmpină, condițiile specifice din fiecare țară sau regiune, dar și despre soluțiile pe care le așteaptă, cu miniștrii PPE ai agriculturii, comisari PPE, parlamentarii naționali și europarlamentari, dar și cu experți și reprezentanți ai organizațiilor europene.

Pornind de la documentul adoptat de Adunarea Politică a PPE, de la Munchen prin care agricultura devine prioritatea partidului pentru următorii ani, PPE se află în momentul în care stabilește conținutul și direcțiile strategice ale Pactului Fermierilor Europeni. Iar cea mai bună cale de a găsi soluțiile potrivite este dialogul direct cu agricultorii din întreaga Europa.

”În loc să luăm fermierii europeni de la sine înțeles, trebuie să-i sprijinim și să-i includem mai mult în procesul decizional privind viitorul Europei. Trebuie să-i respectăm, să ne asigurăm că pot trăi decent, să încetăm să-i supraîncărcăm cu birocrație și să apreciem în sfârșit importanța strategică a producției de alimente în Europa. Grupul PPE va sprijini întotdeauna fermierii noștri și zonele rurale, deoarece acestea sunt o parte esențială a modului nostru de viață european”, a declarat Manfred Weber, președintele grupului PPE.

Conferința a fost o oportunitate excelentă pentru discuta despre viitorul agriculturii, pornind de la cele trei realități, considerate ca fiind esențiale de grupul PPE: alimentele sunt o necesitate fundamentală și o resursă strategică; zonele rurale sunt nucleul Europei și, nu în ultimul rând, agricultura este soluția pentru o Uniune Europeană sustenabilă.

Cel mai important rezultat pe care PPE și l-a dorit de la acest eveniment a fost să asculte vocea fermierilor europeni și, mai mult de atât, ca vocea acestora să fie auzită și de către Comisia Europeană, așa cum anunța președintele grupului în deschiderea dezbaterilor: ”Sprijinul comunităților rurale și al fermierilor noștri în special este crucial pentru a reuși în provocările de mediu și climatice cu care ne confruntăm. Aceasta înseamnă că Comisia Europeană ar trebui să le asculte vocea și să le arate respectul pe care îl merită pentru munca crucială pe care o fac pentru toți europenii. În loc să adăugăm mai multă birocrație și restricții, ne așteptăm ca Comisia să lucreze la o perspectivă de viitor plină de speranță pentru fermierii din Europa.”

În răspunsul oferit, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a recunoscut situația dificilă în care se află fermierii europeni, acuzați pe nedrept că sunt una dintre cauzele încălzirii globale, când de fapt sunt printre cei mai afectați de efectele acesteia: ”…de prea multe ori fermierii sunt învinuiți pentru schimbările climatice și pierderea biodiversității, când, în schimb, sunteți gardienii și paznicii naturii. Și pe deasupra, fermierii sunt printre principalele victime ale schimbărilor climatice. Sunteți loviți mai mult decât oricine altcineva din Europa. Recoltele sunt în scădere, animalele suferă acolo unde este secetă și inundații. Fermierii se așteaptă la o scădere a recoltei de aproximativ 30%. Iar factura de plătit pentru vremea extremă crește în fiecare an în Europa. Am văzut pământul sub apă, recoltele pierite din cauza noroiului, necazul fermierilor. Și vreau să știți că Europa este alături de voi.

Numai în acest an am propus aproape 500 de milioane de euro pentru fermierii nevoiași. Și am rezervat o treime din politica noastră agricolă comună, pentru a ajuta fermierii să adopte soluții naturale împotriva impactului schimbărilor climatice. Adică aproape o sută de miliarde de euro în investiții până în 2027.”

În final, președinta Comisiei Euopene a admis că dialogul constant cu fermierii este cheia pentru rezolvarea acestor probleme: ”Știm că multe politici europene – nu doar politica agricolă comună – au impact asupra fermierilor noștri. Putem coordona mai bine aceste politici. Europa trebuie să securizeze ceea ce avem astăzi – o mare gamă de alimente în numeroasele noastre regiuni. Trebuie să lucrăm cu natura. Trebuie să lucrăm cu știința. Europa are nevoie de vocea dvs. pentru a putea modela împreună această nouă fază și pentru a asigura viitorul agriculturii europene.”

Grupul PPE este cel mai mare grup politic din Parlamentul European, cu 176 de membri din toate statele membre.