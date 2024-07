Ultimul tren cu aurul negru de la Cariera Husnicioara: ,,Sună a moarte!”

* Planul de închidere a CEO, fără abateri

Semnalul ultimului tren încărcat cu cărbune a răsunat în Cariera Husnicioara, marți, 2 iulie, în timp ce garnitura părăsea unitatea minieră. Cariera s-a închis de la 1 iulie, iar trenul a fost filmat de cei care au muncit zeci de ani în mineritul mehedințean. Imaginea trenului care pleca, sunând pentru ultima oară din acest loc, a ajuns pe paginile publice ale grupurilor de mineri și energeticieni, salariați ai Complexului Energetic Oltenia.

Demn de amintit este că în urmă cu doar patru luni și jumătate, în luna februarie a acestui an, liderul sindical de la Husnicioara spunea că despre destinul acestei unități miniere că nu se știe nimic. Deși mai este zăcământ, șefii CEO au aplicat fără nicio întrerupere sau abatere, planul de restructurare a companiei, închizând carieră după carieră.

,,Mai avem rezervă de cărbune. Avem un plan de restructurare, îl știm cu toții. (…) Am văzut că și în bugetul pe anul 2024 există o cantitate considerabilă de cărbune pe care compania trebuie să o dea. Vom vedea ce se va întâmpla în contextul ăsta. Noi mai avem un zăcământ de cărbune de aproape 200.000 de tone. Eu am cerut să încercăm să-l exploatăm în continuare, este adevărat, cu un personal mai redus. Deocamdată, am găsit înțelegere vizavi de această chestiune și funcționăm. Este adevărat că nu ca-n alte dăți la capacitate. Probabil că nicio carieră nu mai merge așa. Deocamdată, suntem în situația asta. Nu avem nimic scris oficial vizavi de funcționarea noastră sau de închiderea noastră. La momentul ăsta, când vorbim, funcționăm. Potrivit planului de restructurare, cariera e prinsă pentru închidere, la începutul anului 2024, dar mai avem, deocamdată, cărbune și, probabil, cantitatea asta de cărbune trebuie către companie, către termocentralele care au nevoie. În acest moment, noi funcționăm în condiții de restrângere de activitate, într-un fel, pentru că nu mai mergem la trei schimburi cum mergeam, ci mergem la un schimb. Este mai greu, este adevărat, cu personal diminuat, pentru că știm foarte bine că oamenii au tot plecat, dar funcționăm, ceea ce este un lucru bun, la momentul ăsta”, spunea liderul Paul Constantinescu, în februarie, în presa locală.

,,Sună a moarte. Moartea industriei românești!”

Momentul surprins cu ultimul tren încărcat cu aurul negru de la Husnicioara, i-a întristat și emoționat pe mineri și energeticieni, iar pe paginile de socializare au curs multe comentarii: ,,Sună a moarte, moartea industriei românești, ați votat moartea cu coasa, trandafirii roșii bătă-i vina…, că alții nu mai erau pe buletinul de vot”; ,,Încă un capitol încheiat, păcat…”; ,,Păcat, mare păcat, chiar nu se poate face nimic pentru industria din Romania!”; ,,Așa a fost si la Peșteana!”; ,,Aici s-a dus tinerețea noastră”; ,,Mergeți (doar de curiozitate) la E02 să vedeți cât cărbune a rămas, gata pregătit pentru ,,băieții deștepți”. Doar să vină și să-l care…”; ,,Așa să sune după cei care au desființat mineritul”; ,,Trist, am hrănit familia din această carieră, m-a scos la pensie, am avut colegi minunați care cu greu or putea câștiga pită pentru copii lor!”, ,,!Ne meritam soarta. Așa am votat așa ne trebuie. Realitatea este crudă dar este adevărată. Păcat pentru omul de rând, încă o victorie pentru hoții ce conduc județul și țara”, au fost comentariile minerilor și energeticienilor, doar o parte dintre acestea.

Din păcate, Cariera Husnicioara este un capitol închis, urmând și alte unități miniere să aibă aceeași soartă, dictată de ,,groparii” uneia dintre cele mai mari industrii românești.

M.C.H.